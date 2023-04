Erstes Quartal: Verkaufsrekord bei Porsche

Porsche-Logo © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Porsche hat im ersten Quartal mehr Autos denn ja verkauft.

Stuttgart in Deutschland - In den ersten drei Monaten seien 80.767 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert worden, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, erklärte die VW-Tochter am Montag. „Besonders erfreulich“ sei, dass der Absatz in allen Vertriebsregionen gestiegen sei. Strategie des Autobauers laut Marketingchef Detlev von Platen: „Immer ein Fahrzeug weniger produzieren, als der Markt nachfragt.“

In Deutschland verkaufte Porsche von Januar bis Ende März den Angaben zufolge 8247 Autos, in Europa waren es 18.420. In China, dem größten Einzelmarkt des Herstellers, gingen 21.365 Autos an die Kundinnen und Kunden, in Nordamerika rund 19.650.

Beliebt sind die SUV-Modelle Macan und Cayenne, wie Porsche mitteilte. Vom elektrischen Taycan verkaufte das Unternehmen 9152 Stück - ein Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2022 um drei Prozent. Grund seien weiterhin Lieferschwierigkeiten der Zulieferindustrie. ilo