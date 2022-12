Esken will hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten

Esken fordert angesichts des Fachkräftemangels eine Integrationsoffensive

Saskia Esken © Fotostand/Reuhl/IMAGO

Saskia Esken, SPD-Chefin, fordert eine Offensive zur Integration von Fachkräften.

Berlin in Deutschland - „Wenn meine Generation, also die Boomer-Generation, in Rente geht, entsteht wirklich ein Problem. Daher müssen wir Zuwanderung verstärken - und dafür sorgen, dass Integration gelingt“, sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir brauchen eine verbesserte Willkommenskultur.“ Deutschland müsse dabei „von der Einwanderungs- zur Integrationsgesellschaft werden“. Aus der Union kamen derweil Warnungen vor einer Überforderung der Gesellschaft durch Migration.

Integration sei viel mehr eine Leistung der Gesellschaft als des Zuwanderers, betonte Esken. „Natürlich muss der oder die Einzelne bereit sein, Teil unserer Gesellschaft zu werden. Aber wir als Gesellschaft müssen auch offen dafür sein, Menschen aufzunehmen und sie bei ihrer Integration nach Kräften zu unterstützen.“ Klassische Einwanderungsländer wie Kanada würden das tun - auch mit einer schnellen Vergabe der Staatsbürgerschaft. Die deutsche Staatsbürgerschaft sei „essentieller Bestandteil der Integration“.



Nach aktuellen Plänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sollen Ausländerinnen und Ausländer künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration sollen die Hürden für die Einbürgerung gesenkt werden. Die Möglichkeiten zur Mehrfachstaatsangehörigkeit sollen ausgeweitet werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Ampel-Koalition wird derzeit vorbereitet.

Die Union steht den migrationspolitischen Plänen der Koalition kritisch gegenüber, wobei in der CDU derzeit auch darüber diskutiert wird, ob die Partei hier eine liberalere Haltung einnehmen sollte. Der CDU-Innenexperte Christoph de Vries lehnte dies gegenüber der „Welt“ vom Freitag aber ab. Die CDU müsse sich von „den linken Zuwanderungs-Utopien der Ampel-Koalition“ distanzieren, sagte er. „Zwei Drittel der Deutschen machen sich große Sorgen über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Das müssen wir als Union ernst nehmen und dieses Thema nicht den Rändern überlassen.“



Das Land stecke „mitten in einer neuen Migrationskrise“, sagte der Bundestagsabgeordnete. „Unserer Gesellschaft droht erkennbar eine Überforderung.“ Deshalb sei es das „Gebot der Stunde, über Stopp-Signale zu sprechen und nicht über weitere Anreize für noch mehr Zuwanderung“. pw/bro

Esken will hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten

SPD-Chefin Saskia Esken will hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten. In einem Interview mit den Funke-Zeitungen vom Freitag verwies Esken auf kostspielige Vorhaben wie den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft, auf Bildungsgerechtigkeit und Digitalisierung. Sie denke, „dass die sehr hohen Einkommen und Vermögen dazu mehr beitragen müssten“.



Kritisch bewertete die SPD-Chefin die vor allem vom FDP-geführten Bundesfinanzministerium durchgesetzten Steuererleichterungen für das kommende Jahr. „Ich bin der Überzeugung: Die sehr hohen Einkommen hätten diese Entlastung nicht gebraucht“, sagte sie. Weiteren Steuererleichterungen erteilte sie eine Absage. pw/bro