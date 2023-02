Galeria: Amtsgericht Essen eröffnet Insolvenzverfahren

Das Amtsgericht Essen hat ein Insolvenzverfahren in Eigenregie für Galeria Karstadt Kaufhof angeordnet. © IMAGO/Peter Henrich (HEN-FOTO)

Die Sanierungsbemühungen beim kriselnden Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof haben eine wichtige Hürde genommen.

Essen - Das Amtsgericht Essen eröffnete am Dienstag das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für den Handelsriesen, wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorging. Zuvor hatte Unternehmensangaben zufolge der vorläufige Gläubigerausschuss einstimmig für die Fortsetzung der Eigenverwaltung gestimmt.

Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung schließt an das bisherige Schutzschirmverfahren an. Galeria mit Sitz in Essen hatte dem Gericht zuvor den in den vergangenen Monaten erarbeiteten Insolvenzplan mit den Details des Sanierungskonzeptes vorgelegt.

Das Restrukturierungskonzept sieht nach Unternehmensangaben vor, die Galeria-Warenhäuser künftig stärker auf die lokalen Bedürfnisse auszurichten. Geplant sei außerdem eine kundenfreundliche Verzahnung von Mobile-, Online- und Filialkaufmöglichkeiten. Zur Frage, wie viele der Filialen der letzten großen deutschen Warenhauskette noch eine Zukunft haben, machte das Unternehmen keine konkreten Angaben. (dpa)