Estée Lauder plant Übernahme von Modemarke Tom Ford

Tom Ford (Symbolbild) © IMAGO/Budrul Chukrut

Estée Lauder will die Modemarke des Designers Tom Ford für 2,3 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) übernehmen.

New York City in den USA - Ford werde bis Ende 2023 Kreativdirektor der Marke bleiben, teilte Estée Lauder am Dienstag mit. Die Übernahme solle im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden.

Der US-Stardesigner Ford, der auch als Filmemacher tätig ist, hatte sein Unternehmen 2005 gegründet, zuvor war er als Kreativdirektor für die Marken Gucci und Yves Saint Laurent tätig gewesen. Unter dem Markennamen Tom Ford verkauft er neben luxuriösen Modekollektionen auch Kosmetika und Brillen. Zum Vertrieb der Parfums und Make-up-Produkte der Marke hatte Estée Lauder bereits 2006 eine Lizenzvereinbarung mit Tom Ford getroffen.

Nach Informationen des „Wall Street Journal“ hatten sich auch andere Modekonzerne um eine Übernahme der Marke Tom Ford bemüht, unter ihnen das französische Unternehmen Kering, das bereits die Marken Gucci, Saint Laurent oder Balenciaga besitzt. bfi