Etwa 3,8 Millionen Deutsche zwischen 16 und 74 Jahren waren noch nie im Internet

Eine Frau an einem Computer © Uwe Anspach / dpa

Rund 3,8 Millionen Deutsche zwischen 16 und 74 Jahren sind noch nie im Internet gewesen.

Wiesbaden - Das ist etwa jeder Zwanzigste in dieser Altersgruppe, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Den größten Anteil der sogenannten Offliner gab es im vergangenen Jahr unter den 65- bis 74-Jährigen - hier nutzte mit 21 Prozent rund jeder Fünfte noch nie das Internet. In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen waren acht Prozent noch nie im Netz, bei den unter 55-Jährigen betraf das höchstens noch drei Prozent.

Im EU-Durchschnitt lag der Anteil der Offliner laut der Statistikbehörde Eurostat im Jahr 2021 bei acht Prozent, wobei es große Unterschiede gibt. In Irland, den skandinavischen Staaten, den Niederlanden und Luxemburg lag der Anteil der 16- bis 74-Jährigen, die noch nie das Internet nutzten, jeweils unter fünf Prozent. Die höchsten Anteile an Offlinern verzeichneten Griechenland mit 20 Prozent sowie Bulgarien mit 17 Prozent und Portugal mit 16 Prozent. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung - insgesamt 2,9 Milliarden Menschen - hat gar keinen Zugang zum Internet. hex/cfm