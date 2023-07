EU-Kommission genehmigt Hilfen von 40 Millionen Euro für LNG-Terminal Brunsbüttel

EU-Parlament in Brüssel © Dwi Anoraganingrum/Imago

Brüssel hat öffentliche Hilfen für das geplante Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel beschlossen.

Brüssel in Belgien - Das Terminal in Schleswig-Holstein trage zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland bei und verringere die Abhängigkeit von Russland, erklärte die Brüsseler Behörde am Donnerstag.

Von den Finanzhilfen in Form einer sogenannten Vorzugsdividende sollen demnach teils der Energieversorger RWE und die niederländische Gasunie profitieren. Sie sind zusammen mit der deutschen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Gesellschafter des Projekts. RWE hat einen Anteil von zehn Prozent, Gasunie von 40 Prozent, die KfW hält 50 Prozent.



Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums soll das Terminal in Brunsbüttel voraussichtlich ab Ende 2026 oder Anfang 2027 in Betrieb gehen. Es soll jährlich rund zehn Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (Liquified Natural Gas, LNG) wieder in Gas-Form bringen und ins deutsche Netz einspeisen.



Nach dem EU-Beihilferecht können Mitgliedsländer bestimmte Wirtschaftssektoren mit Brüsseler Genehmigung subventionieren. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind befristete und gezielte Hilfen im Energie- und Klimabereich erlaubt. lob/pe