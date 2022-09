Wenn der Gaspreis durch die Decke geht

EU-Kommission: Mitglieder sollen verpflichtet werden, Übergewinne von Stromerzeugern umverteilen

Die EU-Länder sollen verpflichtend Übergewinne von Stromerzeugern abschöpfen und an Haushalte und Firmen verteilen.

Brüssel in Belgien - Einem Verordnungsentwurf der EU-Kommission zufolge, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag, soll eine Obergrenze für den Preis pro Megawattstunde Strom eingeführt werden, den die Produzenten erzielen dürfen.

Ist der Preis an den Strombörsen höher, soll die Differenz an die Regierungen der EU-Länder fließen, die damit wiederum Hilfsprogramme finanzieren sollen. Dies soll für Energie-Unternehmen gelten, die Strom unter anderem aus Wind- und Solarenergie sowie Kohle und Kernkraft herstellen.



Ein genauer Preis pro Megawattstunde stand nicht in dem Gesetzentwurf, die entsprechenden Stellen waren noch mit einem "X" versehen.



Aktuell erzielen Produzenten von Öko- oder Atomstrom nach Kommissionsangaben enorme Gewinne. Denn im europäischen Strommarkt gilt das Merit-Order-Prinzip, wonach die Kosten der letzten zur Deckung der Nachfrage herangezogenen Stromquelle den Preis für alle Marktteilnehmer bestimmen. Derzeit sind das die Gaskraftwerke. Das treibt die Strompreise.

Laut dem Kommissionsvorschlag will die Brüsseler Behörde zudem eine verpflichtende "Solidaritätsabgabe" von Öl-, Gas- und Kohlekonzernen erheben. Diese soll sich danach richten, um wie viel der Gewinn im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist.



Außerdem sieht der Verordnungsentwurf, über den zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, ein verbindliches Ziel für die Senkung des Stromverbrauchs zu Spitzenzeiten vor. Die Prozentzahl stand noch nicht fest. In einem früheren Kommissionsvorschlag war von durchschnittlich mindestens fünf Prozent die Rede.



Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg ihre jährliche Rede zur Lage der Union. Es wurde erwartet, dass sie bei der Gelegenheit zumindest Teile der Vorschläge vorstellen wird. Sie basieren auf Diskussionen der europäischen Energieminister, die sich am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung in Brüssel getroffen hatten. mbn/lob/pe

Wenn der Gaspreis durch die Decke geht



Knapp jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben schon Post bekommen, bei anderen wird die Ankündigung demnächst im Briefkasten liegen: Wegen der drastisch gestiegenen Gaspreise auf dem Weltmarkt erhöhen Anbieter den Preis pro Kilowattstunde und die monatlichen Abschläge, ab Oktober kommt die Gasumlage dazu. Was können Verbraucher tun? Ein Überblick.



WEM WERDEN DIE MONATLICHEN ABSCHLÄGE ERHÖHT?

Viele Verträge enthalten eine Preisgarantie. Während der Mindestvertragslaufzeit kann der Preis nicht erhöht werden. Danach allerdings schon - der Preis für eine Kilowattstunde kann steigen und die Gasumlage kann aufgeschlagen werden.



"Die Gasumlage kann bei Verträgen mit einer eingeschränkten Preisgarantie zu einer Preiserhöhung führen", sagt Carina Habeck, Referentin für Verbraucherrechte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Noch nicht abschließend geklärt sei die Weitergabe bei Verträgen mit einer vollen Preisgarantie. "Ich gehe jedoch davon aus, dass die Gasumlage auch in solchen Fällen weitergegeben werden kann."



Mieter haben entweder selbst einen Vertrag mit dem Versorger. Oder die Heizungskosten werden über die Nebenkosten abgerechnet, dann teilt der Versorger dem Vermieter die Preiserhöhung mit. "Sofern der Vermieter höhere Kosten zu tragen hat, wäre es in seinem Interesse und im Interesse der Mieter, wenn er dies seinen Mietern mitteilt, die Preisänderung darlegt und anbietet, die Vorauszahlungen zu erhöhen", rät Habeck. So drohe keine hohe Nachzahlung am Ende des Jahres.



Einfach so - um sich gegen mögliche Preissteigerungen abzusichern - könne ein Vermieter dagegen die Vorauszahlung nicht erhöhen. "Verlangt er einen höheren Abschlag, muss er nachweisen, dass die Preise gestiegen sind."



WELCHE OPTIONEN GIBT ES?

Laut Energiewirtschaftsgesetz muss eine Preiserhöhung für private Haushalte mindestens einen Monat im Voraus angekündigt werden, für Haushalte in der Grundversorgung beträgt die Frist sechs Wochen. Verbraucher haben ein Sonderkündigungsrecht zum Termin der geplanten Preiserhöhung.



"Die Frage ist aber, ob sich derzeit ein günstigerer Anbieter finden lässt", sagt Juristin Habeck. Sie rät dazu, auch die Preise der Grundversorger zu vergleichen. Das sind beispielsweise die Stadtwerke. Diese seien momentan oft günstiger als andere Anbieter.



Habe der Versorger die Preiserhöhung nicht rechtzeitig angekündigt, sei diese unwirksam. Dann sollte der Verbraucher schnell handeln und dem Anbieter schriftlich mitteilen, dass dieser die Frist nicht gewahrt habe und er darum weiter den alten Preis zahle.



Meist reagiere der Versorger, indem er die Preiserhöhung dann zum nächsten Monat fristgerecht ankündige. In diesem Fall habe der Verbraucher zumindest nicht zu viel im Voraus gezahlt. "Sie haben außerdem Anspruch darauf, zu viel Gezahltes zurückzubekommen", sagt Habeck.



GIBT ES EINE GRENZE?

Eine gesetzliche Preisgrenze für Gas gibt es derzeit nicht. Eine Kommission soll für die Bundesregierung Ideen für eine mögliche Bremse erarbeiten. Das Münchner Ifo-Institut erwartet, dass die Energieversorger ihre Preise vor allem zum Jahreswechsel "spürbar" anpassen werden.



In der Beratung hat Juristin Habeck schon Preissteigerung um das Siebenfache gesehen. Das könne derzeit durchaus marktgerecht sein, sagt sie, da sich die Weltmarktpreise so stark erhöht hätten. Zu welchem Preis Unternehmen einkauften, müssten sie nicht offenlegen.



WAS KÖNNEN KUNDEN NOCH TUN?

Versorger berechnen den monatlichen Abschlag oft pauschal. Mit der Mitteilung über einen höheren Preis pro Kilowattstunde werde daher oft ein unverhältnismäßig höherer monatlicher Abschlag verlangt, weil der individuelle Verbrauch nicht maßgeblich berücksichtigt werde, sagt Habeck. Sie rät darum dazu, den eigenen Abschlag anhand des Verbrauchs aus dem vergangenen Jahr zu berechnen, dafür gibt es beispielsweise einen Rechner auf der Website der Verbraucherzentralen.



"Dann würde ich dem Versorger mitteilen, dass ich einen meinem Verbrauch entsprechenden Abschlag zahle." Zu knapp sollte dieser allerdings nicht ausfallen, damit bei der Jahresabrechnung keine hohe Nachzahlung drohe.



Zu hoch aber auch nicht. Denn umgekehrt bekommen Verbraucher zu viel gezahltes Geld zwar bei der Abrechnung zurück - "aber momentan geht es bei vielen monatlich um jeden Cent", sagt Habeck. Sollte der Versorger insolvent werden, wäre das Geld außerdem weg. smb/pe