CDU-Europa-Politikerin will umstrittenes EU-Sanierungsgesetz stoppen: „Werden nicht dafür stimmen“

Von: Amy Walker

Teilen

Die EU will die Dämmung schlecht isolierter Gebäude verbessern. Doch jetzt formiert sich der Widerstand.

Brüssel – Das EU-Parlament hat im Frühjahr ein Gesetz angenommen, das hierzulande für viel Wirbel gesorgt hat. Die Richtlinie zur Gesamtenergie von Gebäuden stellt nämlich einen verbindlichen Rahmen auf, der die Dekarbonisierung im Gebäudesektor vorantreiben soll. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen damit sicherstellen, dass bis 2033 alle Gebäude in ihrem Land die Energieeffizienzklasse D oder höher erreichen. Für viele Eigentümer bedeutet das eine bevorstehende Sanierung.

Das Parlament hat sich zwar auf eine Position einigen können, doch noch ist nichts beschlossen. Im sogenannten Trilog werden die drei EU-Institutionen Rat, Kommission und Parlament nun einen Kompromiss erarbeiten, der dann irgendwann in das finale Gesetz gegossen wird. Doch gibt es auch Widerstand gegen das Vorhaben – es könnte sogar doch noch ganz gekippt werden.

CDU-Politikerin: EVP wird gegen das Gesetz stimmen

So äußert CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele große Skepsis gegenüber dem Gesetz zur Gebäudesanierung. „Der Kommissionsvorschlag hatte große Schwächen, die wir in den Verhandlungen bisher nicht richtig abwenden konnten. Jetzt kommt es darauf an, wie das Ergebnis nach den Verhandlungen mit dem Rat aussieht. Aktuell sehe ich in meiner Fraktion nicht, dass wir mehrheitlich dafür stimmen“, sagte sie am Mittwoch (19. Juli) gegenüber IPPEN.Media.

Nachdem man beim Klimaschutz mit dem EU-Klimagesetz und der Überarbeitung und Ausweitung des europäischen Emissionshandels die wichtigsten Pfeiler eingeschlagen habe, verfolge man in der EVP-Fraktion angesichts der vielen anderen aktuellen Probleme vorrangig die Ziele Bürokratieabbau und Wettbewerbssicherung. Man müsse nicht bis ins Detail regeln. „Wir haben derzeit zu viele, sich teils widersprechende Einzelvorhaben auf dem Tisch, die Kommission hat den Überblick verloren und die grüne und linke Seite des Parlaments kennt nur eine Richtung. Und die heißt auf die teils ohnehin ambitionierten Vorschläge noch weiter draufzusatteln“, sagt Hlidegard Bentele.

Hildegard Bentele ist Abgeordnete im EU-Parlament für die EVP © Gregor Fischer/dpa

Was in der EU deutlich zu spüren ist: Es geht jetzt auf den Wahlkampf zu. Das prägt mittlerweile alle Themen im Parlament – auch dieses. „Was mich beunruhigt, ist, dass wir uns noch nicht mal mehr über die Fakten einig werden, was wirklich in den Gesetzen steht und welche Auswirkungen sie für die Betroffenen haben werden“, gibt Bentele zu bedenken. „Wenn wir das nicht ändern, werden diejenigen Zulauf bekommen, für die das Thema Klimaschutz nicht wichtig ist und dann wird es gar keine Mehrheiten mehr für Klimamaßnahmen mehr geben. Wir sollten innehalten und gut überlegen, wie wir Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg, der viele Veränderungen und Investitionen erfordern wird, mitnehmen. Dafür müssen wir ihnen vor allem gut zuhören.“

Grünen-Politikerin: Gesetz wird am Ende Ausnahmen enthalten

Die EVP stellt im EU-Parlament die größte Fraktion – bei einer Blockade durch sie wird es also schwerfallen, ein Gesetz final zu verabschieden. Doch es gibt noch die Möglichkeit, dass in den weiteren Verhandlungen doch noch ein Gesetz steht, das mehrheitsfähig ist. Das erwartet auch Jutta Paulus, Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament, die im Ausschuss für Umweltfragen sitzt und an dem Gesetz gearbeitet hat. „Üblicherweise liegt der Kompromiss irgendwo zwischen den Positionen von Rat und Parlament“, sagt sie.

Paulus prognostiziert, dass am Ende viele Ausnahmen für Eigentümer und Mieter verankert sein werden. Im Gespräch sind beispielsweise Ausnahmen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen oder auch für Sozialwohnungen, damit die Mietkosten nicht zu hoch werden. Auch müsse noch ein Kompromiss gefunden werden, was die Deadlines der Vorhaben betrifft: Das EU-Parlament hat 2030 und 2033 als Zielzeiträume vorgeschlagen, im EU-Rat hatte man sich bisher nur auf „zwei Kontrollzeitpunkte“, die irgendwann zwischen 2025 und 2050 liegen müssten, geeinigt. Gleichzeitig warnt Jutta Paulus: „Wenn wir in diesem Bereich weniger machen, dann müssen wir woanders mehr tun“.

Jutta Paulus ist Abgeordnete im EU-Parlament für die Grünen © Philipp von Ditfurth/dpa

Aus Sicht der Grünen-Politikerin müssten die Menschen, die sich Sorgen um die Kosten für die Sanierung ihres Hauses machen, anders darüber denken. „Es sind keine Kosten, sondern es ist eine Investition“, so Jutta Paulus. Das, was für die energetische Sanierung investiert wird, wird sich früher oder später durch gesunkene Energiekosten amortisieren.

„Niemand wird gezwungen, sein Haus zu verlassen“

Einwände, dass das Gesetz zu einer Enteignung durch die Hintertür führen könnte, weist Jutta Paulus zurück. „Niemand wird gezwungen, sein Haus zu verlassen. Keine Regierung der Welt würde wieder gewählt werden, wenn sie das auch nur vorschlagen würde!“ Ganz davon abgesehen, dass die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten möglichst sozialverträglich und mit großen Förderprogrammen – die mit Geldern der EU gefüllt würden – begleitet würden, müssten die Menschen wissen, dass es für eine Enteignung sehr große Hürden gebe. Da „müssen vorher alle anderen Stricke reißen“, es dürfte keinerlei andere Optionen geben, versichert sie.

Die Forderung, das Thema über den Emissionshandel zu regeln – also den CO₂-Preis so zu steigern, dass die Menschen freiwillig versuchen, ihren Fußabdruck zu verringern – hält Paulus für ungerecht. „Wenn ein Vermieter sein Eigentum dann nicht saniert, müssten die hohen Energiekosten bei einer Regelung über den Emissionshandel von den Mietern und Mieterinnen getragen werden. Da bin ich schon eher für Ordnungsrecht, um gleiches Recht für alle zu gewährleisten“. Schließlich könnten Mietende nichts dafür, wie und ob das Haus am Ende gedämmt wird.

Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden Die EU Richtlinie wird seit Herbst 2022 in den verschiedenen EU-Gremien erarbeitet. Im März 2023 hat das EU-Parlament sich auf eine Verhandlungsgrundlage geeinigt. Damit wird das finale Gesetz nun zwischen den drei Gremien EU Rat, Kommission und Parlament ausgehandelt. Steht ein fertiger Entwurf, muss es nochmal final verabschiedet werden. Die Richtlinie gibt einen Fahrplan für die Dekarbonisierung der Gebäude in der EU vor. Bis 2050 sollen alle Gebäude emissionsfrei sein. Ab 2028 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Gebäude erbaut werden. Bis 2033 sollen die EU-Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass ihr Gebäudebestand eine bessere Energieklasse erreicht hat, als bisher – mindestens Energieklasse D. Die schlechtesten 15 Prozent der Gebäude im Mitgliedsland werden in die schlechteste Effizienzklasse G eingeordnet. Nullemissionsgebäude haben die Kategorie A. Alle anderen Gebäude werden dann im Vergleich zum restlichen Gebäudebestand in dem Land eingeordnet.

Bentele: Emissionshandel sollte das regeln

Für Hildegard Bentele aus der CDU ist dieses Argument nicht zulässig. „Auf deutscher Ebene sollte es dafür eigentlich das Klimageld als Auszahlung an die Bürgerinnen und Bürger geben, leider wurde das verschoben“. Über den Emissionshandel sollte eigentlich eine Art „geschlossener Kreislauf“ entstehen, in dem die Einnahmen aus dem Emissionshandel strukturell in Klimaschutz- und Innovationsmaßnahmen investiert werden. Auf europäischer Ebene wird - vor Greifen des neuen Emissionshandels für Verkehr und Gebäude - ein Klimasozialfonds eingerichtet, der soziale Härten abfedern soll, erklärt Bentele.

Ob das Gesetz zur Gebäudesanierung am Ende kommt und in welcher Form, ist also noch mehr als offen. Bis Ende des Jahres soll es für Hauseigentümer Klarheit geben. Nach der Sommerpause wird dann hart verhandelt.