EU stellt Ukraine 35 Millionen Energiesparbirnen zur Verfügung

Teilen

Energiesparbirne (Symbolbild) © Martin Bäuml Fotodesign/IMAGO

Die Europäische Union liefert der Ukraine 35 Millionen Energiesparbirnen.

Kiew in der Ukraine - Die Ukrainer könnten ihre alten Glühbirnen gegen die LED-Lampen „bei der Post umtauschen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag am Rande eines Gipfeltreffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf Twitter. „Jedes eingesparte Kilowatt Energie ist wertvoll, um Russlands Energiekrieg zu kontern“, betonte sie.

Die EU arbeite „unermüdlich daran“, die durch Russland zerstörte Energie-Infrastruktur der Ukraine wieder aufzubauen, schrieb von der Leyen weiter. Zuvor hatten die Europäer der Regierung in Kiew unter anderem Generatoren gegen Stromausfälle geliefert.



An dem Gipfel nahm neben von der Leyen und Selenskyj auch EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Die Deutsche hatte bereits am Donnerstag mit 15 weiteren Kommissionsmitgliedern Gespräche mit der ukrainischen Regierung in Kiew geführt. Unter anderem kündigte von der Leyen ein zehntes Sanktionspaket gegen Russland zum Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar an. lob/cp