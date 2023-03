EU: Strengere Vorgaben für Treibhausgasausstöße im Schiffsverkehr

EU-Parlament © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Die EU hat sich auf weniger Treibhausgas-Emissionen bei Schiffen geeinigt.

Brüssel in Belgien - In der Nacht zum Donnerstag kamen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten bei Verhandlungen in Brüssel überein, dass die Emissionen großer Schiffe wie Container- und Kreuzfahrtschiffe bis 2025 zunächst um zwei Prozent sinken sollen. Bis 2050 ist demnach eine schrittweise Verringerung um 80 Prozent vorgesehen.

Dies soll der Einigung zufolge auch durch den Einsatz alternativer Kraftstoffe geschehen. Sie sollen gefördert werden, um schrittweise den klassischen Schiffsdiesel zu ersetzen. Sollte der Marktanteil synthetischer Kraftstoffe wie grüner Wasserstoff, E-Methanol und E-Ammoniak bis 2030 nicht auf ein Prozent steigen, soll es auch hier verbindliche Vorgaben geben: Ab 2034 soll der Marktanteil dann verpflichtend mindestens zwei Prozent betragen.



Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten einigten sich auch darauf, dass ab 2030 Container- und Kreuzfahrtschiffe beim Anlegen an großen Häfen in der EU ihre Motoren wenn möglich ausschalten und ihren Energiebedarf mit Strom vom Hafen decken müssen. So soll die Luftverschmutzung durch Schiffsabgase verringert werden.



Die Kommission hatte im Juli 2021 eine Verringerung von Treibhausgasausstößen des Schiffsverkehrs als Teil des Klimapakets „Fit for 55“ vorgeschlagen. Mit dem Maßnahmenpaket will die EU bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen um 55 Prozent senken. Der Einigung müssen das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten nun noch formell zustimmen. mbn/pe