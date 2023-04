EU-Umweltagentur fordert Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden

Bauer verprüht Pestizide auf dem Feld © Peter Hartenfelser/IMAGO

Die EU-Umweltagentur (EEA) hat die Mitgliedstaaten zu weniger Pestizideinsatz aufgefordert.

Kopenhagen in Dänemark - Untersuchungen hätten ergeben, dass die Belastung mit gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen in der EU nach wie vor hoch sei, erklärte die Behörde mit Sitz in Kopenhagen am Mittwoch. Nach Daten der Statistikbehörde Eurostat war die Verkaufsmenge von Pestiziden in den Jahren 2011 bis 2020 weitgehend stabil.

In diesem Zeitraum sind in den EU-Ländern demnach jährlich rund 350.000 Tonnen an Pestiziden verkauft worden. Sie werden vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in der Forstwirtschaft und in öffentlichen Grünanlagen, in Parks und entlang von Straßen und Bahnstrecken eingesetzt. Viele der Stoffe werden mit chronischen Krankheiten bis hin zu Krebserkrankungen in Verbindung gebracht und tragen nachweislich zum Artensterben bei.



Dem EEA-Bericht zufolge wurde im Jahr 2020 an 22 Prozent der untersuchten Flüsse und Seen mindestens ein Pestizid in bedenklich hoher Konzentration nachgewiesen. Die meisten Grenzwertüberschreitungen wurden für das Insektenvernichtungsmittel Imidacloprid und das Unkrautvernichtungsmittel Metolachlor ermittelt, besonders in Norditalien und Nordostspanien. Im Grundwasser zeigte das Unkrautvernichtungsmittel Atrazin die meisten Grenzwertüberschreitungen - obwohl es seit 2007 verboten ist.

In elf EU-Mitgliedstaaten ist der Absatz von Pestiziden zwischen 2011 und 2020 zurückgegangen. Die größten Rückgänge verzeichneten Tschechien, Portugal und Dänemark. In Lettland und Österreich gab es die stärksten prozentualen Zuwachsraten bei den Verkäufen. Absolut nahm die Verkaufsmenge in Deutschland un Frankreich am stärksten zu. pe/hcy