EU-Vorschlag zur Gentechnik: Scharfe Kritik von Lemke

Steffi Lemke © Frederic Kern/Imago

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat ernste Bedenken am Vorschlag der EU-Kommission zur Neuen Gentechnik geäußert.

Berlin in Deutschland - Die Pläne würden es erlauben, „dass große Mengen an gentechnisch veränderten Pflanzen ohne vorherige Risikoprüfung und ohne Kennzeichnung für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Äcker und damit letztlich in die Supermärkte gebracht werden“, erklärte sie am Mittwoch. „Das halte ich für falsch.“

„Um Innovationen nachhaltig nutzen zu können, muss das Vorsorgeprinzip in der Gentechnik-Regulierung erhalten bleiben“, führte sie aus. Gefahren für Umwelt und Verbraucher müssten zuerst gründlich untersucht werden, bevor neue Methoden auf dem Feld eingesetzt werden. Dies gelte umso mehr, da es „nahezu unmöglich“ sei, „einmal freigesetzte gentechnisch veränderte Pflanzen wieder aus der Umwelt zu entfernen“.



Die EU-Kommission hatte Lockerungen für den Einsatz sogenannter Neuer Genomischer Verfahren (NGT) in der Landwirtschaft vorgeschlagen. Etwa soll demnach die Kennzeichnungspflicht für genetisch veränderte Pflanzen wegfallen, wenn diese auch durch eine natürliche Kreuzung hätten entstehen können. Auch sollten für potenziell im Kampf für mehr Umwelt- und Klimaschutz nützliche NGT-Pflanzen die Zulassungsverfahren vereinfacht werden. pe/hcy

Gentechnik gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz

Der Vorschlag zu Lockerung der Regeln für die Anwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft dürfte den Konflikt darüber in Europa weiter anheizen. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch einen Gesetzentwurf für neue Gentechnik-Regeln vor und spricht sich darin wie erwartet für eine spürbare Lockerung der bisher sehr strengen Vorgaben aus. Wirtschaftsverbände, Konservative und Liberale versprechen sich davon Effizenzsteigerungen - Umweltverbände warnen hingegen vor den Folgen.



Die EU-Gesetzgebung ist beim Thema Gentechnik bislang streng und verbietet diese weitgehend, wenn es um die Produktion von Nahrungsmitteln für den menschlichen Verzehr geht. Die Kommission verweist nun auf Studien, die ergeben hätten, dass Neue Genomische Verfahren (NGT) „zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem“ beitragen könnten. Anders als bei älteren Methoden, bei denen fremdes Erbgut in die Pflanzen gegeben wurde, geht es dabei um kleinere und präzisere Genveränderung der Pflanze.



Den Kommissionsplänen zufolge soll die bestehende Kennzeichnungspflicht für genetisch veränderte Pflanzen wegfallen, wenn diese auch durch eine natürliche Kreuzung hätten entstehen können. Diese Pflanzen werden demnach mit konventionellen Pflanzen gleichgesetzt. Oftmals seien die genetischen Veränderungen der NGT-Pflanzen ohnehin nicht nachweisbar, erklärte die Behörde. Sie hat dabei auch den Klimawandel und möglichen Umweltschutz im Blick: Etwa könnte es Pflanzen geben, die weniger Pestizide und weniger Wasser brauchen.



Für andere NGT-Sorten würden weiterhin strengere Regeln gelten. Sie müssten wie bisher gekennzeichnet und einer Risikobewertung unterzogen werden und Referenzmaterialien vorhalten. Allerdings könnte es vereinfachte Verfahren geben: Entwickeln Züchter oder Saatguthersteller Pflanzen, die zur nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen könnten, sollen nach Ansicht der Kommission verkürzte Verfahren oder reduzierte Kosten bei der Zulassung möglich sein.



Von der Auszeichnung mit Bio-Labeln wären NGT-Produkte weiterhin ausgeschlossen, was durch eine Kennzeichnung des Saatguts überprüft werden soll. Die Koexistenz von NGT-Pflanzen und Pflanzen ohne genetische Bearbeitung, müsse nach Ansicht der Kommission von den Mitgliedsstaaten sichergestellt werden, beispielsweise durch Vorgaben der Mindestabstände zwischen Feldern.



Derzeit liegen in Brüssel rund 90 Anträge auf Zulassung von NGT-Pflanzen vor. Ein Drittel davon befindet sich in fortgeschrittenen Forschungsstadien. Maispflanzen in Belgien und Kartoffeln in Schweden werden bereits auf den Feldern getestet. Kommerzielle Produkte gibt es derzeit auf dem EU-Markt noch nicht.



Es sei auch nicht zu erwarten, dass in kurzer Zeit viele neue NGT-Sorten auf den Markt drängten, heißt es aus Brüssel. Wann es die ersten Produkte für Verbraucherinnen und Verbraucher zu kaufen gebe, sei nicht absehbar.



Die neuen Regeln sollen sowohl von den Mitgliedsstaaten als auch von der EU überwacht werden. Transparenz sollen über eine öffentliche Datenbank und einen Sortenkatalog geschaffen werden. Ausnahmeregelungen für einzelne EU-Staaten sieht der neue Entwurf nicht vor.



Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Martin Häusling, kritisierte die Pläne als „Verbrauchertäuschung“. „Völlig unwissenschaftlich und willkürlich werden hier gentechnisch veränderte Organismen natürlichen oder konventionell gezüchteten gleichgesetzt“, erklärte er. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht „nichts anderes als die gentechnikfreie Landwirtschaft“ auf dem Spiel.



Auf lockerere Regeln pocht hingegen die landwirtschaftliche Interessenorganisation Copa-Cogeca. Die Bundesregierung ist bei dem Thema gespalten. Die FDP setzt sich vehement für den Einsatz und die weitere Erforschung moderner Methoden der NGT ein. Die Grünen stehen der Gentechnik traditionell kritisch gegenüber.



Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte am Mittwoch, dass sie ihrem Ressort nicht auf Gentechnik setze. „Die Gentechnik hat in ihrer Geschichte noch keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung geleistet“, erklärte sie auf Twitter. „Ihr gesellschaftlicher Nutzen wird in der Theorie oft behauptet, aber in der Praxis zielt dieGentechnik auf Patente und Profite.“ mb/pe