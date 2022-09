EuGH: Verhandlung über Bezahlung der bei Lufthansa angestellten Teilzeitpiloten

Lufthansa steht ein Rechtsstreit vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bevor. © Bayne Stanley/IMAGO

Die wichtige Phase im Streit der Lufthansa um die Bezahlung ihrer Teilzeitpiloten hat vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) begonnen.

Luxemburg (dpa) - Am Mittwoch begann die mündliche Verhandlung in Luxemburg, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. (C-660/20). Hintergrund ist die Klage eines Lufthansa-Piloten in Teilzeit. Nach dem Tarifvertrag bekommen Pilotinnen und Piloten zusätzlich zum Lohn Geld, wenn sie eine bestimmte Zahl von Stunden im Monat geflogen sind. Die Grenze für diese sogenannte Mehrflugdienststundenvergütung ist für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte gleich. Dagegen wehrte sich der Pilot vor dem Bundesarbeitsgericht. Seiner Meinung nach müssten Piloten in Teilzeit schon bei weniger Stunden mehr Geld bekommen, entsprechend ihrem Teilzeitanteil. Andernfalls würden Teilzeitmitarbeiter gegenüber Vollzeitpiloten diskriminiert.

Die Lufthansa argumentiert, dass die Vergütung für die zusätzlichen Stunden dazu diene, eine besondere Arbeitsbelastung auszugleichen, die erst bei der geltenden Anzahl von Stunden auftrete. Das Bundesarbeitsgericht hat dem EuGH die Sache zur Vorabentscheidung vorlegt. Die Anhörung in Luxemburg ist der erste Schritt, ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.