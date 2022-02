Euro abgeschwächt: Dollar wieder stärker

Euro-Wechselkurs

Frankfurt/Main - Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

Trotz des leichten Kursrückgangs hält sich der Euro weiterhin über der Marke von 1,14 Dollar, die er am vergangenen Donnerstag überwunden hatte. Anleger hatten Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, als Hinweis auf eine geldpolitische Wende zur Bekämpfung der hohen Inflation gedeutet.

Diese liegt im Januar mit 5,1 Prozent deutlich über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2 Prozent. Am Montag hatte Lagarde bei einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament im Wesentlichen diese Aussagen wiederholt und erneut betont, dass man erst nach dem Auslaufen der Nettoanleihekäufe zur Stützung der Konjunktur Zinsen erhöhen wolle.

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf Daten zur spanischen Industrieproduktion im Dezember. Diese dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie im November. (dpa)