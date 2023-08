2 Euro für eine Kugel Eis: Verband wehrt sich gegen Kritik – „in anderen Ländern kostet sie das Dreifache!“

Von: Amy Walker

Seit Beginn des Sommers beschweren sich Kunden über die „Eisflation“. Eine Kugel Eis kostet in Deutschland 2023 auch mal über 2 Euro. Der Eis-Verband wehrt sich gegen die Kritik.

Berlin – Überall steigen die Lebensmittelpreise, da ist Eis keine Ausnahme gewesen. 2023 kostete eine Kugel Eis im Schnitt 16,7 Prozent mehr als noch im Sommer 2022, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im Schnitt zahlen Eisliebhaber damit 1,63 Euro pro Kugel, wie eine Recherche des Magazins coupons.de gezeigt hat. Am teuersten ist es demnach in München, wo im Schnitt 2,03 Euro verlangt wird. Am günstigsten ist es in Wuppertal, wo nur 1,37 Euro fällig werden.

Das Gemecker der Kunden und Kundinnen kann sich der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland offenbar nicht mehr unwidersprochen anhören. „In anderen Ländern kostet die Kugel das Dreifache“, sagt Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis, der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Mietpreise und Energiekosten treiben Eispreise in die Höhe

Die Preisdebatte in Deutschland werde „zu emotional geführt und rückt die Eiscafés zu Unrecht in ein schlechtes Licht“, sagte Carnio weiter. Uniteis vertritt die Interessen von rund 1000 Mitgliedern, die deutschlandweit nach Verbandsangaben 2200 Eisdielen betreiben. Als Grund für die gestiegenen Kugel-Preise nannte Carnio höhere Miet- und Energiekosten. Zudem mache sich der Personalmangel in der Branche bemerkbar. Deswegen werde verstärkt auf den Außer-Haus-Verkauf in Form von Waffel- oder Bechereis gesetzt. Anders sei der Betrieb kaum noch wirtschaftlich darstellbar, sagte Carnio.

Positive Folgen für das Eis-Geschäft habe indes die Klimakrise mit der zunehmenden Erderhitzung. „Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die Eis-Saison, weil die Sommer insgesamt heißer und länger werden und das Verlangen nach Abkühlung steigt“, so die Generalsekretärin.

Vergleich der Eispreise in Europa

Ein Blick auf die Zahlen verrät: Tatsächlich kostet die Kugel Eis in Deutschland gar nicht mal so viel im europaweiten Vergleich. Eine Analyse des Urlaubsportals weloveholidays hat folgende Kugel-Preise ermittelt:

Land Preis pro Kugel (Durchschnitt) Großbritannien 3,46 Euro Spanien 3,00 Euro Portugal 2,50 Euro Griechenland 2,50 Euro Italien 2,00 Euro Frankreich 2,00 Euro Deutschland 1,63 Euro

Und wenn man noch in die nordischen Länder blickt, sind noch höhere Preise möglich: 4 Euro pro Kugel zahlt man beispielsweise in Dänemark oder Finnland.

