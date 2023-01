Euro hält seinen Kurs - Ölpreise sinken

Teilen

Der Euro hat sein Halbjahreshoch gehalten. © Jens Büttner / dpa

Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag erreichten Halbjahreshochs gehalten.

Frankfurt/Main/Singapur - Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0696 Dollar festgesetzt. Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Äußerungen zur Geldpolitik achten. Die schwedische Notenbank hält eine hochrangig besetzte Konferenz ab. Unter den Teilnehmern befindet sich US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Federal Reserve kämpft noch immer gegen die hohe Inflation an. Angesichts eines leicht nachlassenden Inflationsdrucks hat sie ihr Straffungstempo zuletzt aber verlangsamt. Der Dollar hat unter dieser Entwicklung gelitten.

Ölpreise fallen

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,41 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 74,42 Dollar. Etwas belastet wurden die Erdölpreise durch Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zwei hochrangige Notenbanker signalisierten, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen werde und ihren Leitzins über die Marke von fünf Prozent anheben dürfte. Höhere Zinsen bremsen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage. (dpa)