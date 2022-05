Euro hält sich bei 1,06 US-Dollar

Euromünze (Symbolbild) © Francis Joseph Dean/Dean Picture / IMAGO

Am Dienstagmorgen hat sich der Euro trotz minimaler Verluste ähnlich wie am Tag zuvor beim markierten einmonatigen Höchststands gehalten.

Frankfurt/Main - Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0665 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0659 Dollar festgesetzt.

Profitiert hatte der Euro zum Wochenauftakt von Äußerungen aus den Reihen der EZB mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Präsidentin Christine Lagarde hatte den erwarteten Straffungskurs der Zentralbank konkretisiert, indem sie für den Spätsommer ein Ende negativer Leitzinsen in Aussicht stellte. Den anschließenden Kurs ließ Lagarde jedoch weitgehend offen. Hintergrund der Straffung ist die hohe Inflation, auf die die EZB später als viele andere Notenbanken mit Zinsanhebungen reagiert.

Am Dienstag stehen im Euroraum Konjunkturdaten im Blick. S&P Global gibt die Resultate einer monatlichen Umfrage unter ranghohen Unternehmensvertretern bekannt. Die Einkaufsmanagerindizes geben einen recht verlässlichen Hinweis auf die konjunkturelle Lage. (dpa)