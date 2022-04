Euro klettert - Dow Jones und Nasdaq auch

Die Europäische Zentralbank (EZB) © Boris Roessler / dpa

Der Eurokurs reagierte positiv auf Signale der Europäischen Zentralbank. Unterdessen erholten sich an der Wall Street auch Dow Jones und Nasdaq.

Frankfurt/Main - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag an seine Vortagesgewinne angeknüpft und ist über 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0916 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0826 Dollar festgesetzt.



Im Mittelpunkt des Interesses stehe die Ratssitzung der EZB, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. «Das Protokoll der Märzsitzung hat zwar die Fantasie auf eine beschleunigte Gangart zur Bekämpfung der hohen Inflation befeuert. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass EZB-Chefin Christine Lagarde und Chefvolkswirt Philip Lane zuletzt zögerlich waren und dabei auf Sonderfaktoren der hohen Inflation und auf Konjunkturrisiken hingewiesen hatten.» Insofern könnte es etwas vorsichtigere Signale geben und dies am Markt für Entspannung sorgen, da die EZB-Erwartungen bereits weit gediehen seien.

In den USA stehen zudem die Einzelhandelsumsätze auf dem Programm, die laut den Helaba-Experten deutlich im Plus zu erwarten sind. Hier könnte der kräftige Preisschub im März seine Wirkung entfalten.

Dow und Nasdaq kommen in Fahrt

Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse an der Börse in New York immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,01 Prozent auf 34 564,59 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,12 Prozent auf 4446,59 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg stärker um 1,99 Prozent auf 14 217,29 Zähler. (dpa)