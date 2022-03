Euro steigt auf 1,10 US-Dollar - Wallstreet auf Gewinnkurs

US-Dollar-Schein unter Euro-Geldschein und Münzen © Donat Sorokin / IMAGO

Der Euro steigt auf 1,10 US-Dollar. Zugleich verzeichnet der US-Börsenmarkt Gewinne.

Frankfurt/Main - Der Euro ist am Freitag wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1030 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0978 Dollar festgelegt.

Zum Wochenausklang blicken Anleger auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Ifo-Institut in München veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer deutlichen Eintrübung gerechnet. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dürfte die Unternehmen stark verunsichert haben.

In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschließend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben.

Wall-Street verzeichnet Kursgewinne

Auch der US-Markt wird vom Krieg in der Ukraine beeinflusst. Trotz des andauernden Kriegs haben die Anleger in New York am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,43 Prozent auf 4520,16 Zähler. Die deutlichsten Gewinne gab es an der Nasdaq-Börse mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100, der seine Gewinne mit 14 765,70 Punkten auf 2,20 Prozent ausbaute. Dort galten anziehende Chipwerte als zentraler Treiber.

«Die Schwankungsanfälligkeit des Aktienmarktes dürfte bis auf weiteres sehr hoch bleiben», betonte die Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud mit Verweis auf eine Kombination aus Krieg, hohen Rohstoff- und Energiekosten sowie steigenden Zinsen. Vier Wochen nach der russischen Invasion gingen die Gefechte in der Ukraine weiter. Im Blickfeld stand der Gipfelmarathon von Nato, EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). (dpa)