Euro über 1,10 Dollar - Wall Street erholt sich weiter

Der Euro blieb am Mittwochmorgen über 1,10 Dollar. © Jens Büttner/dpa

Während der Euro weiter über 1,10 Dollar liegt, setzt die Börse an der Wall Street ihre Erholung weiter fort.

Frankfurt/Main - Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1040 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1024 Dollar festgesetzt. Unterstützung erhielt der Euro durch die zuletzt etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten. Nach wie vor steht der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt.

Dow Jones auf dem Vormarsch

Die Wall Street ist nach der Pause zu Wochenbeginn wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. Die Aussicht auf einen möglicherweise steiler als bislang erwarteten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank trieb am Dienstag Finanzwerte an. Zudem sorgten erfreuliche Geschäftszahlen des Sportwarenherstellers Nike (Beaverton/Oregon) für gute Laune. Darüber hinaus nahmen die Anleger erleichtert zur Kenntnis, dass die Ölpreise den jüngsten starken Anstieg vorerst nicht fortsetzten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,74 Prozent auf 34 807,46 Punkte zu und näherte sich damit wieder der zuletzt Mitte Februar überschrittenen Marke von 35 000 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,13 Prozent auf 4511,61 Punkte hoch, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,94 Prozent auf 14 654,33 Zähler. (dpa)