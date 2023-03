Euro hält sich stabil unter 1,07 US-Dollar-Marke

Teilen

Die EZB mit Sitz in Frankfurt legt den Referenzkurs für den Euro fest. © via IMAGO

Im frühen Handel hält sich der Euro am Dienstag unter der Marke von 1,07 US-Dollar.

Frankfurt/Main - Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0646 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf richtet sich die weltweite Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik. Am Nachmittag wird Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Zentralbank mit weiteren Zinsanhebungen gegen die hartnäckige Inflation vorgehen wird. (dpa)