Eurogruppen-Chef: Europas Bankensystem ist stabil

Teilen

Paschal Donohoe © Xander Heinl/photothek.de/IMAGO

Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe hält die europäischen Banken für widerstandsfähig.

Brüssel in Belgien - „Ich habe Vertrauen in die Liquidität und die Widerstandsfähigkeit, die das Banksystem aufgebaut hat“, sagte Donohoe am Freitag zum Auftakt des Euro-Gipfels in Brüssel. „Dank der politischen Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben wir die nötigen Reserven, die Stabilität unseres Banksystems zu garantieren“, sagte er.

Donohoe mahnte zu Fortschritten in Richtung Bankenunion. „Wir müssen jetzt umsetzen, was wir bereits entschlossen haben“, sagte Donohoe. Er hoffe darauf, dass die EU-Kommission bald Vorschläge mache. Die Europäer müssten endgültig sicherstellen, dass „bei künftigen Bankenkrisen nicht die nationalen Steuerzahler einspringen müssen“, sagte Donohoe.



„Wir sehen im Moment keine Risiken“, sagte der belgische Regierungschef Alexander De Croo. Das sei das Ergebnis der „sehr strikten Regeln“, die sich die EU nach der großen Bankenkrise 2008 und 2009 gegeben habe. De Croo sprach sich aber für eine Vollendung der europäischen Bank- und Kapitalmarktunion aus.



An den Beratungen nahm auch die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, teil. Sie wollte einen Überblick über mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Bankenkrise geben. Die Bundesregierung hatte zuletzt betont, die Lage sei nicht vergleichbar mit der Bankenkrise ab 2008.



Am Morgen sollten zudem Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron zu einem Zweiertreffen zusammenkommen. kol/lob/se