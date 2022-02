Eurokurs bleibt stabil

Der Euro bleibt etwa auf dem Niveau des Vortages. © Jens Büttner / dpa

Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmorgen weiter stabilisiert.

Frankfurt/Main - Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,1215 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1163 (Mittwoch: 1,1344) Dollar festgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt auch zum Wochenschluss Thema an den Finanzmärkten. Am Donnerstag waren Investoren zunächst verstärkt in den Dollar als sicheren Hafen geflüchtet.

An Tag zwei des russischen Angriffs meldete die Ukraine nun Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew durch die russischen Invasoren. Mit Blick auf die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland haben die Europäische Union und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht, zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ist es aber noch nicht gekommen. Der hätte Experten zufolge auch weitreichende Folgen für viele Banken in der EU.

Im Tagesverlauf stehen mehrere Konjunkturnachrichten auf der Agenda, die dem Euro neue Impulse verleihen könnten. Dazu zählen die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone und Daten zu den privaten US-Einkommen im Januar. (dpa)