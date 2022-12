Eurokurs bleibt unverändert - Ölpreise steigen

Der Eurokurs hat sich kaum verändert © Jens Büttner / dpa

Der Eurokurs hat sich am Dienstag nur wenig verändert.

Frankfurt/Main /Singapur - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0484 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag deutlich höher auf 1,0587 Dollar festgesetzt. Der Euro hat damit die Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am Montag hatten unerwartet starke Konjunkturdaten auf eine robuste konjunkturelle Entwicklung in den USA hingedeutet, was der Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation eröffnet. Dies sorgte für Auftrieb beim Dollar und setzte den Euro im Gegenzug unter Druck.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Sie setzten damit die Verluste, die am Montagnachmittag eingesetzt hatten, vorerst nicht fort. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,97 Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 25 Cent auf 77,18 Dollar. Zum Wochenauftakt war es auf dem Ölmarkt zu starken Preisschwankungen gekommen, wobei die Notierungen am Montagabend kräftig unter Druck geraten waren. Marktbeobachter verwiesen auf ein weitgehendes EU-Embargo gegen Rohöl aus Russland und die Corona-Politik in China, die immer wieder für Kursbewegung auf dem Ölmarkt gesorgt hat. (dpa)