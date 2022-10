Eurokurs fällt - Ölpreise sinken

Der Eurokurs ist gesunken © Jens Büttner / dpa

Am Dienstag ist der Eurokurs gesunken.

Frankfurt/Main/Singapur - Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9679 Dollar gehandelt, nachdem sie sich am Vorabend knapp über 0,97 Dollar gehalten hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 0,9697 Dollar festgesetzt. Ausschlaggebend bleibt ein starker Dollar, der am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Er profitierte von der Unsicherheit der Finanzmärkte. Die Sorgen vor den Folgen des Kriegs in der Ukraine steigert die Nachfrage nach der amerikanischen Währung, die unter Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Eine weitere Ursache für die Dollar-Stärke ist die Spekulation auf steigende Zinsen in den USA.

Ölpreise sinken

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Die Kursverluste hielten sich aber wie am Vortag in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,69 Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 58 Cent auf 90,55 Dollar. Der Handel wird durch das sinkende Angebot nach einer Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ und wachsende Konjunktursorgen bestimmt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern sind die Konjunktursorgen zuletzt in den Vordergrund gerückt. Unter anderem wird erwartet, dass der Internationale Währungsfonds seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft senken könnte. Ein Abflauen der Weltwirtschaft hätte eine geringere Nachfrage nach Rohöl zur Folge. (dpa)