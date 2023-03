Der große Europa-Vergleich: Wer darf wann in Rente? Wie viel Geld bleibt im Alter?

Von: Marcus Mäckler

In Frankreich demonstriert man gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters. So schneidet Deutschland im Rentenalter- und Renteneinkommens-Vergleich mit anderen EU-Ländern ab.

München - Bei unseren französischen Nachbarn geht es seit Wochen rund: Hunderttausende demonstrieren regelmäßig gegen die geplante Rentenreform von Emmanuel Macron. Das Thema ist so heiß, dass es der Präsident in seiner ersten Amtszeit zurückstellte. Diesmal aber will er die Reform, inhaltlich etwas entschärft, durchdrücken. Im Kern soll das Renteneintrittsalter steigen – von 62 auf 64 Jahre. Was bei den Franzosen enormen Groll auslöst, wäre anderswo ein Traum. In Deutschland etwa, wo der Ruhestand mit 66 (ab 2031 mit 67) Jahren beginnt. Oder in Norwegen, wo schon jetzt 67 gilt.

Tatsächlich klagen die Franzosen auf recht hohem Niveau, wenn man internationale Daten vergleicht. Denn nicht nur das gesetzliche Rentenalter liegt niedriger als in den meisten anderen Staaten Europas, sondern auch der tatsächliche Beginn des Ruhestands. Der liegt laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bei 60,4 (Männer) und 60,9 Jahren (Frauen).

Rentner-Paar in Paris: Eigentlich geht es den Rentnern in Frankreich ganz gut, gestreikt wird trotzdem. © Yay Images/imago

Deutsches Renteneintrittsalter nicht auf Spitzenplatz

Deutsche gehen im Vergleich deutlich später in Rente, nämlich mit 63,1, beziehungsweise 63,2 Jahren; allerdings sind wir damit bei Weitem nicht auf dem Spitzenplatz, trotz Rente mit 67. Interessanterweise ist es in einigen Staaten sogar üblich, länger zu arbeiten, als es gesetzlich vorgeschrieben wäre. In Italien etwa oder in Schweden – außerhalb Europas auch in Japan.

Ein Rentenvergleich unter so vielen Staaten hinkt immer etwas, weil die Systeme teils sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Das betrifft etwa Regelungen zur Frührente oder die Finanzierung des jeweiligen Systems. Insofern sind bei solchen Gegenüberstellungen stets Unschärfen enthalten.

Niederländer bekommen die beste Rente

Dennoch ist die Gegenüberstellung interessant, besonders dann, wenn man fragt, wie hoch die Rente in den jeweiligen Staaten eigentlich ausfällt. Auch hier liefert die OECD Zahlen. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, nimmt die Organisation die Nettohöhe der Bezüge aus den Pflicht-Teilen des Rentensystems (also ohne freiwillige und private Vorsorge) und setzt sie in Relation zum letzten Nettogehalt vor der Rente. Ausgangspunkt ist ein Durchschnittsverdiener. Das Ergebnis offenbart teils enorme Unterschiede zwischen den Ländern.

Am besten haben es demnach die Niederländer. Ihre Rente entspricht 89,2 Prozent des letzten Nettogehalts. Es folgen Österreich (87,1 Prozent), Dänemark (84), Italien (81,7), Spanien (80,3) und Frankreich (74,4). In Deutschland schrumpfen die Rentenbezüge auf etwas mehr als die Hälfte des letzten Nettogehalts, nämlich 52,9 Prozent. Die Polen dürfen nur ein gutes Drittel (36,5) behalten.

Deutsche Rente eher mager, aber geringere Beiträge

Die gesetzliche Rente in Deutschland fällt im Durchschnitt also eher mager aus. Beim genauen Blick auf die Daten ist das aber nur ein Teil der Wahrheit. So liegt etwa Österreich bei der Rentenhöhe vorne, dafür zahlen sie auch höhere Beiträge. Außerdem steigen die Renten hierzulande in der Regel stärker, weil sie der Lohnentwicklung angepasst werden und nicht, wie in Österreich, der Inflation. Bei der aktuell hohen Inflation ist es freilich umgekehrt.

Noch etwas zeigt der Vergleich: Die Systeme sind unterschiedlich stabil. In Österreich oder Frankreich etwa ist der Reformbedarf hoch, wenn das Rentensystem auf Dauer bezahlbar bleiben soll. Höher noch als in Deutschland.