Europäische Bahnunternehmen: Vereinbarung zur Erleichterung internationaler Reisen

ICE der Deutschen Bahn (Symbolbild) © IMAGO/Arnulf Hettrich

Bahnunternehmen 14 europäischen Ländern wollen internationales Reisen erleichtern.

Berlin in Deutschland - Reisende, die wegen Zugverspätungen ihren Anschluss verpassen, sollen künftig ohne zusätzliche Kosten an Bord des nächsten Zuges befördert werden, wenn sie eine Bescheinigung über die Verspätung vorlegen können, erklärte die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen am Dienstag. Auch die Deutsche Bahn ist an der Verabredung beteiligt.

Ziel sei es, dass alle europäischen Bahnunternehmen das Abkommen übernehmen, sagte Cesare Brand, Generalsekretär des Internationalen Eisenbahntransportkomitees (CIT). „Die Passagiere müssen eine einfache europäische Lösung für die Unterbrechung von Verbindungen als selbstverständlich ansehen.“



Bislang beteiligt sind neben der Deutschen Bahn Bahnunternehmen aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien. pe/ilo