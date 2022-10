Eurowings: Wie hart der Streik Passagiere in Düsseldorf, Köln und Stuttgart trifft

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die Piloten der Airline Eurowings streiken am Donnerstag – voraussichtlich fällt die Hälfte der Flüge aus. Besonders betroffen sind Flughäfen in Nordrhein-Westfalen.

Düsseldorf/Köln – Nach der Streikankündigung der Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag (4. Oktober) erste Flüge des Unternehmens ausgefallen. Die Airline musste knapp die Hälfte ihrer 500 geplanten Flüge streichen, bis zu 30.000 Passagiere blieben am Boden. Eine Übersicht zeigt: Besonders betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn.

Eurowings: 118 Flüge fallen in Düsseldorf wegen Piloten-Streik aus

Flughafen Düsseldorf: Düsseldorf verzeichnete am Morgen neun annullierte Flüge, unter anderem nach Zürich, Athen, London und München. Nach früheren Angaben des Flughafens dürften an dem größten Standort von Eurowings am Donnerstag 118 Flüge ausfallen. Weitere 60 sollen stattfinden.

Flughafen Köln/Bonn: In Köln/Bonn wurden acht gestrichene Flüge aufgelistet, etwa nach Berlin, Wien, Palma de Mallorca und Hamburg. Insgesamt wurden 61 der geplanten 90 Flüge gestrichen.

Flughafen Stuttgart: Auch dort sind am Donnerstagmorgen mehrere Eurowings-Flüge ausgefallen. So wurde ein Flug nach Berlin annulliert und auch Flüge nach Mailand, Wien, Palma de Mallorca oder London, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte. Von ursprünglich 86 vorgesehenen Starts und Landungen bleiben voraussichtlich 32 im Plan.

Flughafen Karlsruhe: Der einzige Eurowings-Flug des Tages nach Mallorca von Karlsruhe/Baden-Baden fällt aus.

Flughafen Hamburg: Hier fallen 72 Verbindungen von Eurowings aus.

Betroffen vom Streik sind nur Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von Eurowings Europe. Auch die Langstrecken-Tochter Eurowings Discover, die von Frankfurt und München aus fliegt, ist ausgenommen.

Eurowings-Flieger bleiben in Hamburg am Boden. © Daniel Bockwoldt/dpa

Eurowings: Schlechtere Arbeitsbedingungen als bei Lufthansa

Eurowings hat vor, trotz des Streiks die Hälfte des Flugprogramms durchzuführen. Durchschnittlich bietet Eurowings täglich rund 500 Flüge an und befördert dabei 50.000 bis 70.000 Passagiere zu Reisezielen in Deutschland und Europa.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zum Ausstand bei der Lufthansa-Tochter aufgerufen, nachdem die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten. Eurowings verurteilte den Streik als „unverhältnismäßig und unverantwortlich“. Hintergrund des Streiks ist auch, dass die Piloten bei Eurowings viel weniger als ihre Kollegen bei der Lufthansa verdienen – aber im Durchschnitt länger arbeiten. (lma/dpa/AFP)