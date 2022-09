Eurozone: Arbeitslosigkeit bleibt im Juli auf historisch niedrigem Niveau von 6,6 Prozent

Arge-Logo an der Agentur für Arbeit (Symbolbild) © IMAGO/Christoph Hardt

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb im Juli auf dem Rekordtief von 6,6 Prozent.

Luxemburg in Luxemburg - In den 19 Ländern mit der Gemeinschaftswährung waren 10,98 Millionen Menschen arbeitslos, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Donnerstag aufgrund erster Berechnungen mitteilte. Die Quote von 6,6 Prozent in der Eurozone ist die niedrigste seit Beginn der Aufzeichnungen von Eurostat im April 1998.

Eurostat korrigierte die Berechnungen für April, Mai und Juni gleichzeitig leicht um 0,1 Punkte nach oben auf 6,7 Prozent. In den 27 Ländern der EU lag die Arbeitslosenquote den Zahlen zufolge im Juli bei 6,0 Prozent und ging damit um 0,1 Punkte im Vergleich zu Juni zurück.



Weiterhin hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit. In den Euro-Ländern waren 14,2 Prozent der arbeitssuchenden Jugendlichen ohne Anstellung, in der EU waren es 14 Prozent. Im Juli vergangenen Jahres hatte die Quote in der EU bei 16,1 Prozent gelegen.



Am schwersten von Arbeitslosigkeit betroffen sind in Europa die Länder Spanien (12,6 Prozent), Griechenland (11,4 Prozent) und Zypern (acht Prozent). Die niedrigste Arbeitslosigkeit verzeichnete zuletzt Tschechien mit 2,3 Prozent.

In Deutschland lag die von Eurostat berechnete Quote bei 2,9 Prozent. Die Behörde nutzt eine andere Methode als die Bundesagentur für Arbeit, die für Juli eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent angegeben hatte. mbn/ilo