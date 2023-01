Eurozone: Arbeitslosigkeit mit 6,5 Prozent weiterhin auf niedrigem Stand

Arbeitslosmeldung (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Im November ist die Arbeitslosenquote in der Eurozone auf einem Tiefstand von 6,5 Prozent geblieben.

Luxemburg in Luxemburg - In den 19 Ländern mit dem Euro als Währung waren 10,84 Millionen Menschen arbeitslos, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Montag auf Grundlage von ersten Berechnungen mitteilte. Bereits im Oktober war die Quote auf 6,5 Prozent gesunken, dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998.

In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im November bei 6,0 Prozent und damit ebenfalls unverändert zum Vormonat. Bei den arbeitssuchenden Jugendlichen waren in der Eurozone sowie in der gesamten EU 15,1 Prozent ohne Anstellung.



Am schwersten von Arbeitslosigkeit betroffen waren zuletzt Spanien (12,4 Prozent) und Griechenland (11,4 Prozent). Die geringste Quote verzeichnete Tschechien mit 2,7 Prozent.

Auch Deutschland hatte laut den Berechnungen von Eurostat eine niedrige Quote von 3,0 Prozent. Damit blieb der Stand unverändert im Vergleich zu den Vormonaten September und Oktober. Die europäische Statistikbehörde nutzt zwecks Vergleichbarkeit eine andere Methode als die Bundesagentur für Arbeit. Sie hatte für November eine Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent angegeben. mbn/ilo