Eventim zuversichtlich: Festivals sollen wieder stattfinden können

Der Ticketshop des Ticketvermarkters CTS Eventim in der ÖVB-Arena Bremen © Eckhard Stengel/IMAGO

Ticketverkäufer und Veranstalter CTS Eventim ist zuversichtlich, dass Festivals und große Open-Air-Events nach der Corona-Zwangspause vom Frühjahr an wieder stattfinden können.

München/Bremen - Im Ticketsystem von Eventim kämen täglich neue Veranstaltungen hinzu, teilte das im MDax notierte Unternehmen mit Verwaltungssitz in Bremen am Donnerstag mit. Für den Neustart der Live-Branche fühle man sich «bestens aufgestellt». Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren viele große Festivals wie Hurricane oder Rock am Ring abgesagt worden. Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr wollte der Vorstand trotz aller Zuversicht jedoch nicht aufstellen. Durch die Corona-Pandemie und die aktuelle geopolitische Situation gebe es nach wie vor Unsicherheiten, weswegen man keine Vorhersagen machen könne.

Das Jahr 2021 hat CTS Eventim laut Geschäftsbericht nach einem Verlustjahr diesmal wieder mit einem Gewinn abgeschlossen und dabei besser abgeschnitten als erwartet. Der Jahreskonzernumsatz stieg gegenüber dem stark von Corona-Maßnahmen betroffenen Vorjahr um fast 60 Prozent auf 407,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Gewinn von 87,9 Millionen Euro. (dpa)