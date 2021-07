„Ever Given“-Wende: Einigung nach wochenlangem Streit

Suezkanal

Die „Ever Given“ kann den Suezkanal verlassen, die japanischen Eigentümer einigten sich mit der Kanalbehörde. Über die Höhe der Entschädigung ist nichts bekannt.

Kairo - Das riesige Containerschiff „Ever Given“, das seit Ende März im Suezkanal festgehalten wird, darf Ägypten endlich verlassen. Vorausgegangen waren wochenlange Verhandlungen zwischen dem japanischen Eigner Shoei Kisen Kaisha und der ägyptischen Suezkanalbehörde. Am kommenden Mittwoch (7. Juli) soll der Vertrag unterzeichnet werden, unmittelbar danach kann die „Ever Given“ ihre Fahrt fortsetzen.

Über die Einzelheiten der Vereinbarung bewahren die Kanalbehörde, der Schiffseigner und seine Versicherer Stillschweigen. Die Behörde stellte für entgangene Einnahmen und die Erstattung der Kosten für das Freischleppen anfänglich Forderungen in Höhe von 916 Millionen Dollar. Diese Entschädigung wurde später auf 550 Millionen Dollar gesenkt. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatte die Kanalbehörde die „Ever Given“ als Faustpfand festgehalten.

Parallel zu den Verhandlungen sollte der Fall vor Gericht verhandelt werden. Doch die zuständigen ägyptischen Richter hatten Termine wiederholt verschoben, um den Kontrahenten eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen. Ende Juni erklärte der Chef der Behörde, Osama Rabie, dass eine vorläufige Einigung über die Entschädigung erzielt worden sei.

Einigung im Streit um die „Ever Given“: Kanalblockade störte den weltweiten Handel

Die „Ever Given“ war am 23. März im Suezkanal auf Grund gelaufen und hatte die Schifffahrtstraße sechs Tage lang blockiert. Rund 420 Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Am 29. März wurde das Containerschiff freigelegt. Es wird seitdem in den Bitterseen zwischen zwei Kanalabschnitten festgehalten.

Der Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet, erspart Schiffen auf der Strecke zwischen Nordatlantik und dem Indischen Ozean den Weg um Afrika.

