EVG: Aufruf zu zweitägigem Bahnstreik ab Sonntagabend

Warnstreik der Eisenbahngewerkschaft EVG © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ab Sonntagabend müssen Bahnreisende sich wieder zwei Tage lang auf Einschränkungen einstellen.

Berlin in Deutschland - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen, der am Sonntagabend um 22.00 Uhr beginnen und um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch enden soll. Betroffen sind demnach die Deutsche Bahn sowie weitere Verkehrsunternehmen, bei denen es in den Tarifverhandlungen bislang keine „wesentlichen“ Fortschritte gebe.

„Die Geduld der Beschäftigten ist jetzt wirklich zu Ende“, sagte die EVG-Tarifverantwortliche Cosima Ingenschay. „Wir sind gezwungen, 50 Stunden zu streiken, um zu zeigen wie ernst die Lage ist“, fuhr sie fort. Der Gewerkschaft geht es demnach vor allem um die Bedingung, einen gesetzlichen Mindestlohn als Grundlage für dann darauf aufbauende Lohnerhöhungen zu erzielen.



Die EVG fordert außerdem mindestens 650 Euro mehr Geld für die Beschäftigten als soziale Komponente. Die bislang von der Bahn vorgelegten Angebote wies die EVG als unzureichend zurück. hcy/bk