Existenzsorgen bei Unternehmen nehmen ab

München in Deutschland - Existenzsorgen bei Unternehmen in Deutschland nehmen ab. Im Januar sahen sich einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts zufolge noch 4,8 Prozent der Betriebe in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Im Dezember waren es 6,3 Prozent gewesen. Die Entspannung ist demnach in allen Branchen spürbar.

Am größten sind die Sorgen der Umfrage zufolge im Einzelhandel. 8,3 Prozent der Unternehmen sorgen sich dort um ihre Existenz. Im Dezember waren es noch 9,7 Prozent gewesen. „Vielen Einzelhändlern machen die hohen Inflationsraten und die Zurückhaltung der Verbraucher zu schaffen“, erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.



Im Dienstleistungsbereich fiel der Anteil der besorgten Unternehmer von 6,4 auf 5,2 Prozent. Besonders Gastronomen und Tourismusbetriebe haben Probleme.



Im verarbeitenden Gewerbe sank der Anteil besonders stark von 6,5 Prozent im Dezember auf 4,0 Prozent. Energieintensive Branchen sind laut Ifo-Institut aber weiterhin stark belastet. In der Chemie-Industrie etwa gab jeder zehnte Unternehmer an, sich Sorgen zu machen.



Insgesamt geht Wohlrabe davon aus, dass die derzeitige wirtschaftliche Abkühlung „vermutlich kaum größere Spuren in Form von Unternehmensinsolvenzen hinterlassen“ wird. Zum Vergleich: Zu Beginn des ersten Corona-Sommers im Juni 2020 hatten sich 21,8 Prozent der Unternehmen in ihrer Existenz bedroht gesehen. pe/cne