Experte warnt: „Die Eurozone kann nicht riskieren, Italien zu verlieren“

Carsten Mumm, Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, plädiert im Interview mit dem Münchner Merkur zur Kontroverse zwischen Rom und Brüssel um die Einhaltung von Haushaltszielen für mehr Kompromissbereitschaft.

Die Regierung in Italien will die mit der EU vereinbarten Haushaltsziele nicht einhalten, um ihre Wahlkampfversprechen zu finanzieren. Wie sollte die EU jetzt handeln?

Sensibel und kompromissbereit. Die Eurozone kann nicht riskieren, Italien zu verlieren. Deshalb muss in den kommenden beiden Wochen ein Kompromiss gefunden werden.

Wie könnte so ein Kompromiss aussehen?

Wenn die EU ein Sanktionsverfahren einleitet, könnte man EU-Fördermittel zum Beispiel nicht einfach streichen, sondern umleiten, etwa in Infrastruktur. Beide Seiten müssen gesichtswahrend aus so einem Verfahren herauskommen. Die EU sollte nicht auf ihren Prinzipien beharren, weil im Moment der Haushaltsplan in Italien eine sehr hohe Zustimmung hat. Je mehr man auf Konfrontationskurs mit der italienischen Regierung geht, desto mehr Zulauf dürften die dortigen Populisten bekommen.

Kein goldener Weg ohne Nebenwirkungen

Ein italienischer Sonderweg?

Es gibt in dieser Situation keinen goldenen Weg ohne Nebenwirkungen. Aber man muss schon sehen, dass es Italien in den letzten Jahren geschafft hat, sich relativ stabil aufzustellen. Vieles lief in die richtige Richtung.

Was die italienische Regierung plant, hat ja Züge eines Konjunkturprogramms, zum Beispiel das Grundeinkommen.

In Teilen ist das so. Es ist positiv zu sehen, dass Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, ein Einkommen haben. Es handelt sich ja nicht um eine Luxusversorgung, sondern um eine Leistung, die mit Hartz IV bei uns vergleichbar ist. Das Geld fließt auch zum allergrößten Teil wieder in den Konsum und kurbelt so die Wirtschaft an. Denn wer in Armut lebt, gibt sein Geld gleich wieder für seine Grundbedürfnisse aus und legt es nicht auf die hohe Kante.

Was sollte Italien nicht tun?

Nicht sinnvoll ist es zum Beispiel, defizitfinanziert das Renteneintrittsalter zu senken. Das Geld sollte lieber in Bildung oder Infrastruktur investiert werden – alles, was eine Volkswirtschaft auch langfristig nach vorne bringt.

Die Europäische Zentralbank ist in der Zwickmühle. Sie kann nicht zulassen, dass die Risikoprämien in Italien immer weiter steigen. Andererseits kann sie als Notenbank ein Land nicht heraushauen. Wie soll sich die EZB verhalten?

EZB-Präsident Mario Draghi betont regelmäßig und zu Recht, dass es nicht Aufgabe der EZB ist, sich um den italienischen Haushalt zu kümmern und schon gar nicht, den italienischen Staat zu retten. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, müsste sie das aber natürlich tun und würde es auch tun.

Was hätte das für Folgen?

Die zaghaften Schritte in Richtung geldpolitischer Normalität wären abrupt gestoppt und wir wären um Jahre zurückgeworfen. Das würde das ureigenste Interesse etwa von deutschen Sparern betreffen. Wenn die EZB gezwungen wäre, aufgrund explodierender Risikoprämien in Italien das Wertpapierkaufprogramm wieder aufzunehmen, dann können wir die Hoffnung auf positive Zinsen auf Jahre vergessen.

Hohe Staatsschulden, aber einiges lief auch gut für Italien

Wie dramatisch ist die Lage dort denn überhaupt?

Natürlich hat Italien sehr hohe Staatsschulden. 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und natürlich wächst das Land strukturell zu schwach, vor allem seit der Rezession des Jahres 2012. Aber einiges lief auch gut. So war der italienische Staat in der Lage, sich deutlich günstiger zu refinanzieren, weil er die niedrigen Zinsen genutzt hat. Ein Großteil der Staatsanleihen liegt zudem in den Depots der eigenen Banken, was gut und schlecht zugleich ist.

Inwiefern?

Gut ist, dass sie nicht internationalen Finanzinvestoren gehören, die sie womöglich zur Unzeit auf den Markt werfen. Schlecht ist, dass es eins zu eins in den Bankbilanzen ankommt, wenn die Risikoprämien steigen. Wenn die auf vier Prozent oder sogar mehr steigen, gibt es deutliches Abschreibungspotenzial in den Banken. Die Fortschritte beim Abbau notleidender Kredite, die in den vergangenen Jahren tatsächlich gelungen sind, wären zunichtegemacht.

Würde die EZB dann eingreifen?

Wenn die Risikoprämien zu stark steigen, mit Sicherheit, weil dann die Gefahr von Ansteckungseffekten akut wird. Jeder internationale Investor weiß, wenn Italien ein Problem hat, hat die Eurozone ein Problem.

Kann Italien die Eurozone existenziell in Gefahr bringen?

Ja. Wenn Italien aus der Eurozone aussteigt – auch wenn dieses Szenario institutionell gar nicht vorgesehen ist – kommen die berühmten Targetsalden ins Spiel. Wenn die Italiener austreten würden, wären sie mit einer eigenen Währung nicht in der Lage, Euro-Schulden zu begleichen. Da Italien größter Schuldner ist, würde eine enorme Negativspirale in Gang kommen, die die Eurozone massiv gefährden würde.

Interview: Corinna Maier

