Grundsteuer-Reform - Steuerberater fällt vernichtendes Urteil: „Das Ding ist Mist“

„Jeder zweite Bescheid ist fehlerhaft“

Die Grundsteuerreform ist ordentlich schief gegangen, findet Steuerberater Oliver Hagen. Eigentümer sollten grundsätzlich Einspruch einlegen - und den Bescheiden nicht trauen.

Berlin – Wenn man Oliver Hagen zur neuen Grundsteuerreform befragt, redet er sich schnell in Rage. „Ich bin richtig sauer“, sagt er irgendwann. Dabei macht ihm sein Job eigentlich Spaß. „Für diesen Grundsteuer-Mist haben wir eigentlich keine Zeit – und auch keine Lust mehr“.

Hagen ist Steuerberater, hat nach jahrelanger Arbeit in der Finanzverwaltung eine eigene Kanzlei gegründet, die sich auf Steuerrecht spezialisiert hat. Weil er auch noch gerne programmiert, hat er nebenbei mit Kollegen von Gansel Rechtsanwälte das Grundsteuer-Tool LAMA gegründet, das Bürgerinnen und Bürger zur Einreichung der Grundsteuererklärung nutzen können. Oliver Hagen kennt sich also bestens aus. Und genau deswegen weiß er: Das, was sich die Finanzverwaltung bei der Grundsteuerreform ausgedacht hat, ist nicht gut geworden.

Drei identische Grundstücke, drei unterschiedliche Werte

„Jeder zweite Bescheid ist fehlerhaft“, sagt er – und kann auf Anhieb mehrere Beispiele nennen, bei denen die Grundsteuerbescheide Murks gewesen seien. Gerade erst habe ihm ein Kollege aus der Kanzlei von einem Fall aus Berlin berichtet: „Es geht um eine Reihenhaussiedlung, in der alle Häuser gleich sind. Gleiche Fläche, gleiches Alter, gleiche Grundstücke - alles identisch“, berichtet er. Drei Eigentümer haben ihre Grundsteuerwertbescheide nun erhalten - und bei allen dreien kam ein anderer Grundsteuerwert raus. „Ein Haus ist 540.000 Euro wert, eins 590.000 Euro und das dritte 280.000 Euro“

Wie kann sowas passieren? In diesem Fall hat er zumindest eine Vermutung. Bei einem Haus wurde eines der Zimmer anders gewertet, als bei den anderen beiden, sodass das Haus mehr wert sein soll. „Da haben unterschiedliche Beamte unterschiedlich bewertet“. Und das Haus, das nur 280.000 Euro wert sein soll, wurde von der Behörde fälschlicherweise als Eigentumswohnung eingetragen. „Fragen Sie mich nicht, warum.“

Reform ist Ergebnis von „brutaler Prokrastination“

In vielen Fällen sei es aber laut Oliver Hagen überhaupt nicht klar, wie die Werte zustande gekommen seien. So auch bei seinen eigenen Eltern in Niedersachsen, die ein saniertes Fachwerkhaus bewohnten. „Auf dem Grundstück stehen noch ein paar Garagen. Die sind laut Finanzbehörde mehr wert, als das Haus“. Wie die Verwaltung darauf komme, könne er sich nicht erklären.

„Ich habe immer geglaubt, dass die Finanzverwaltung von allen noch ganz gut funktioniert“, sagt Hagen, der selbst lange im Finanzministerium gearbeitet hat. Doch bei dieser Reform komme er erheblich ins Zweifeln. Gründe, wie die Grundsteuerreform so schieflaufen könne, gebe es viele. So seien der demografische Wandel und fehlende Nachwuchskräfte ein großes Problem.

Unter dem Strich handele es sich bei der Grundsteuer um einen Fall von „brutaler Prokrastination“. Eine Grundsteuer-Reform sei seit Jahren und sogar Jahrzehnten überfällig. Doch habe man das Thema auf die lange Bank geschoben. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und forcierte die Reform – die nun auf einmal ganz schnell gehen müsse. Dabei hätte man lange genug Zeit gehabt, sich mit dem Thema und mit der Programmierung eines Portals zu befassen.

Einspruch einlegen als „Form des Protests“

Aus Sicht des Grundsteuerexperten können Eigentümer jetzt nur eine Sache tun: Einspruch einlegen. „Das ist auch eine Form des Protests“. Da man für den Widerspruch nur vier Wochen Zeit habe, blieben ihm und seine Kollegen oft gar keine andere Wahl, als zu widersprechen - schon, weil vielfach die Zeit fehle, die Bescheide eingehend zu prüfen.

Zudem berücksichtigten die jetzt eintrudelnden Grundstückswerte nicht die neue Lage auf dem Immobilienmarkt. Grundstücke, die Anfang des Jahres vielleicht noch 500.000 Euro wert waren, seien durch den Preisrutsch am Markt inzwischen weniger wert. Die Grundsteuer werde aber anhand des Werts von 2022 jetzt festgelegt – und das für sieben Jahre.

Oliver Hagens Hoffnung ist, dass der Druck auf die Finanzverwaltung irgendwann so hoch wird, dass sie gezwungen seien, nachzusteuern. „Es wäre sinnvoll, das Gesetz nochmal zu ändern“, sagt Oliver Hagen. Auch wenn man von den ganzen Fehlern, die durch schlechte Programmierung und überlastetes Personal entstanden seien, absieht: Das aktuelle Bundesmodell sei „nicht zielführend“ und auch nicht gerecht. „Dass die Bundesregierung sich selbst eine Fristverlängerung bis September hat einräumen lassen, sagt doch schon alles. Nämlich, dass das Ding Mist ist“.

