Experten weltweit erwarten anhaltend hohe Inflation

Frau beim Einkaufen (Symbolbild) © IMAGO/Pedro Fiuza

Finanz- und Wirtschaftsexperten weltweit rechnen mit einer anhaltend hohen Inflation wie eine Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik zeigt.

München in Deutschland - Für 2022 lag der durchschnittlich erwartete Wert weltweit bei 7,7 Prozent, wie das Ifo-Institut am Donnerstag mitteilte. Die erwartete Inflationsrate lag somit rund fünf Prozentpunkte über der von der Weltbank ausgewiesenen Inflationsrate für die Jahre 2010 bis 2019.

"Die Inflation ist weltweit gekommen, um zu bleiben", erklärte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Zwar erwarteten die rund 660 befragten Expertinnen und Experten in den Jahren 2023 und 2026 einen Rückgang der Inflationsrate auf durchschnittlich 6,2 beziehungsweise 4,5 Prozent. Damit würde die Teuerungsrate aber weiterhin deutlich über dem Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts mit 2,7 Prozent liegen.



Deutliche Unterschiede gibt es bei den Inflationserwartungen für das laufende Jahr in den verschiedenen Weltregionen: So rechneten die Expertinnen und Experten in Südamerika, Nord- und Ostafrika sowie West- und Zentralasien mit einer besonders hohen Inflation von über 20 Prozent. Geringer fielen die Erwartungen in Westeuropa sowie in Mittel- und Nordamerika aus - hier rechneten die Expertinnen und Experten mit einer Teuerungsrate von unter zehn Prozent.



In Deutschland dämpften die Einführung des Neun-Euro-Tickets und des Tankrabatts die Inflation laut Zahlen des Statistischen Bundesamts im Juni leicht auf 7,6 Prozent ab. Im Mai hatte die Inflation 7,9 Prozent betragen. Hauptursache für die hohe Inflation waren nach wie vor die hohen Preise für Energieprodukte. fho/pe

EU-Kommission rechnet für 2022 nun mit 7,6 Prozent Inflation in der Eurozone



Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise dürften sich massiver auf Verbraucher und Wirtschaft in Europa auswirken als bisher vermutet: Die EU-Kommission rechnet laut ihrer aktualisierten Prognose vom Donnerstag für dieses Jahr nun mit einer Inflation von 7,6 Prozent im Euroraum und sogar 7,9 Prozent in Deutschland. Das ist deutlich mehr als noch im Frühjahr vorhergesagt. Ihre Wachstumsprognose für die Eurozone korrigierte die Brüsseler Behörde auf 2,6 Prozent nach unten.



EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni begründete die deutlich pessimistischere Inflationsprognose unter anderem mit den eingeschränkten Gaslieferungen aus Russland und den gestiegenen Energiepreisen. Dies dürfte auch die Konjunktur weiter eintrüben: Die Kommission korrigierte ihre Wachstumsprognose für Deutschland für dieses Jahr auf 1,4 Prozent nach unten. "Das ist deutlich weniger als im Frühjahr vorhergesagt", sagte Gentiloni. lob/ilo