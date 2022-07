Expertin: Gasmangel bei russischem Lieferstopp vermeidbar – dank der „ASSA“-Formel

Von: Lisa Mayerhofer

Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 im mecklenburgischen Lubmin. © Jens Büttner/dpa

Was passiert, wenn Russland tatsächlich kein Gas mehr nach Deutschland liefern sollte? Energieexpertin Kemfert sieht Möglichkeiten, dass Deutschland doch nicht in eine Gasmangellage rutscht.

Berlin – Russland dreht den Gashahn zu – und Deutschland hat einen harten Winter vor sich, während ganze Industriezweige vor dem Aus stehen. Das ist das Katastrophenszenario, auf das sich die Bundesrepublik gerade vorbereitet. Laut der Energieökonomin Claudia Kemfert muss eine Gasmangellage aber selbst dann nicht zwingend eintreten, wenn Russland sämtliche Gaslieferungen nach Deutschland einstellen sollte.

Kemfert über Energiekrise: „Ausweichen, speichern, sparen, ausbauen“

„Ob es wirklich zu einem Gasmangel kommt, hängt an verschiedenen Aspekten“, sagte die Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) der Deutschen Presse-Agentur. Dazu zählten vor allem der Aufbau von Gaslieferbeziehungen mit anderen Ländern als Russland, das stete Befüllen der Speicher und das Einsparen von Gas.

Daneben gebe es weitere Möglichkeiten. „Aber wenn zumindest die ersten drei Komponenten gut geschafft sind, sehe ich nicht, dass wir tatsächlich eine Gasmangellage bekommen müssen“, sagte Kemfert. Deutschland habe mit diesen Maßnahmen begonnen oder sei bereits auf einem guten Weg.

In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau erklärt sie: „Versorgungssicherheit erreichen wir kurzfristig über die konsequente Anwendung der „Assa“-Formel: Ausweichen, speichern, sparen, ausbauen.“ Deutschland müsse nun einen hohen Preis für die verschleppte Energiewende bezahlen. „Wäre der Anteil erneuerbarer Energien höher und wäre der Energieverbrauch geringer, wäre der Preis lange nicht so hoch. Und das ist zugleich die gute Nachricht: Wir haben und hatten es in der Hand, wie dramatisch es werden kann.“

Das sind die Alternativen für Gaslieferungen auf Russland

Bei herkömmlichem Erdgas zählen bisher vor allem die Niederlande und Norwegen zu Deutschlands Alternativquellen. Bei Flüssiggas bemühte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf einer Katar-Reise im Frühjahr um neue Lieferbeziehungen. Ob, wann und wie viel mehr Gas wirklich aus dem Emirat kommt, ist noch offen. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher steigt langsam, aber stetig. Derzeit liegt er bei rund 65 Prozent.

Zum Energiesparen haben Bundesregierung und Bundesnetzagentur Verbraucher und Industrie schon mehrmals aufgerufen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Peter Adrian, bat private Verbraucher und die weniger energieintensiven Unternehmen, aus Solidarität mit der Industrie ab sofort konsequent Energie einzusparen. „Es drohen echte Versorgungsengpässe und unserer gesamten Wirtschaft eine Krise in unbekanntem Ausmaß. Die Folgewirkungen von Abschaltungen einzelner Branchen oder Betriebe sind nicht zu überblicken“, sagte Adrian der Rheinischen Post.

Habeck-Sprecherin: Bei Gasmangel müssen Verbraucher Beitrag leisten

Aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums müssen alle Verbraucher Beiträge zum Energiesparen leisten. Dies habe Habeck deutlich gemacht, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Eine europäische Verordnung, auf der der deutsche Notfallplan Gas basiert, definiere geschützte Kunden und diese Vorgabe gelte, so die Sprecherin. „Das heißt Kindergärten, Krankenhäuser, private Verbraucher sind geschützte Verbraucher und diese werden auch im Fall einer Gasmangellage weiter versorgt und beliefert und nicht abgeschaltet.“ Klar sei aber auch, „dass im Fall einer Gasmangellage alle Verbraucher einen Beitrag zum Energiesparen leisten müssen.“ Dafür brauche es dann auch Standards zum Energiesparen.

Bafin-Chef: Banken könnten wegen Energiekrise Probleme bekommen

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Mark Branson, sieht bei einer Gasmangellage auch mögliche Folgen für Banken und Sparkassen. Durch die Corona-Krise sei die Branche noch gut gekommen, weil der Staat seinen Rettungsschirm breit aufgespannt habe, sagte Branson der Süddeutschen Zeitung.

Bei einer Energiekrise sei fast die gesamte Wirtschaft betroffen, der Staat könne das nicht alles auffangen. „Was passiert, wenn eine tiefe Rezession, vielleicht kombiniert mit einem Zinsschock, kommt? Dann kann man nicht ausschließen, dass Banken Probleme bekommen, zumal einige Institute ja viele Immobilienrisiken oder Zinsänderungsrisiken in der Bilanz haben“, sagte der Bafin-Chef. (lma/dpa)