Aldi: Extrem-Preissturz bei Discounter - aus einem ganz bestimmten Grund

Aldi ändert im unerbittlichen Wettbewerb der Discounter seine Strategie und will seine Vormachtstellung verteidigen. Für die Kunden hagelt es irre Angebote.

Essen - Der Preis-Krieg der Discounter geht in die nächste Runde - und Aldi legt entscheidend vor. Der beliebte Supermarkt reduziert nun in der Zeit vom 13. bis zum 18. Mai mit dem Streichkäse von Philadelphia ein Markenprodukt um 42 Prozent. Hinter dem Angebot steckt Kalkül. Es passt perfekt in die neue Aldi-Strategie.

Aldi mit Preissturz: Das steckt hinter der neuen Strategie von Aldi

Die extreme Preissenkung von Aldi bedeutet in Zahlen, dass der Marken-Käse in allen Filialen von Aldi Nord für nur 85 Cent zu bekommen ist. Im Vergleich zum Original-Preis (UVP) von 1,49 Euro reduziert Aldi das Produkt somit um 64 Cent, also 42 Prozent. Grund für diesen Preissturz ist der Konkurrenzkampf mit den anderen Discountern, etwa mit Lidl. Dieser wird immer härter und erfordert somit ganz besondere Anreize, um den Kunden vom eigenen Angebot zu überzeugen. Nicht umsonst spricht das Branchenfachblatt Lebensmittel Zeitung bereits von einem „erbitterten Streit um die Preishoheit im Discount-Geschäft“. Bei Milchprodukten kann es dabei schon mal zu Abschlägen von 50 Prozent kommen.

Dagegen war es in den vergangenen Jahren im Discounter-Wettkampf bisweilen recht ruhig geblieben. Der Lebensmittelhandel habe sich „in den vergangenen Jahren relativ zurückgehalten mit Preiskriegen, weil die Händler sehr viel Geld in die digitale Transformation und die Aufwertung ihrer Läden stecken mussten", erklärt Handelsexperte Boris Planer der Webseite Chip. Seit Anfang dieses Jahres dann aber die Kehrtwende: Aldi änderte seine Preisstrategie komplett.

Aldi im Discounter-Wettbewerb obenauf: „Alle anderen folgen fast sklavisch“

Für den Discounter ist diese aggressive Strategie unausweichlich. "Aldi verteidigt seinen Markenkern: Dass der Kunde darauf vertrauen kann, nirgendwo anders einen besseren Deal zu kriegen", hebt Planer die Bedeutung dieser Angebote für Aldi hervor. Besonders Lidl und Kaufland setzten Aldi mit ihren Angeboten immer wieder unter Druck und sind wohl auch in Zukunft die Hauptkonkurrenten.

Matthias Queck von der Analystengruppe Retailytics sieht Aldi in diesem Wettbewerb aber immer noch in einer besonderen Position: "Aldi ist im Preiseinstiegsbereich nach wie vor unangefochten der Lebensmittelhändler, der mit seinen Eigenmarken die Preisuntergrenze definiert, und alle anderen folgen fast sklavisch diesen Vorgaben." Deshalb erwartet Branchenkenner Planer in Zukunft eine „Schlacht“ zwischen diesen Lebensmittel-Ketten, „die nicht so schnell vorbei sein wird". Die Kunden dürfte das freuen.

Nicht gefreut hat sich unlängst allerdings eine Aldi-Kundin über ein Produkt des Discounters. Nun wird es sogar im Labor untersucht.

Video: Überraschendes Ergebnis - Das ist der beliebteste Discounter der Deutschen