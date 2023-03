EZB: Beratungen über mögliche sechste Leitzinserhöhung in Folge

Das EZB-Gebäude in Frankfurt © Christoph Hardt/IMAGO

Die Europäische Zentralbank (EZB) berät am Donnerstag über eine mögliche weitere Leitzinserhöhung.

Frankfurt am Main in Deutschland - EZB-Chefin Christine Lagarde hat bereits angekündigt, dass die Notenbank die Leitzinsen „sehr, sehr wahrscheinlich“ erneut um 0,5 Prozentpunkte anheben wird. Das wäre die sechste Erhöhung in Folge. Die EZB hatte im Juli 2022 die Zinswende eingeleitet.

Experten erwarten nicht, dass sich die Turbulenzen in der Bankenbranche nach der Pleite der Silicon Valley Bank auf die Entscheidung der EZB auswirken. Der Satz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, liegt aktuell bei 3,0 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit Oktober 2008. Höhere Zinsen gelten als Mittel gegen die Teuerung - sie wirken aber auch bremsend auf das Wirtschaftswachstum. ilo/mid