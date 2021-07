EZB in Frankfurt: Die Währungshüter wollen künftig auch leicht höhere Inflationsraten hinnehmen.

Von Thomas Schmidtutz

Die EZB will künftig auch etwas höhere Teuerungsraten akzeptieren. Mit der Ankündigung wollen sich die Währungshüter Spielraum verschaffen.

Frankfurt/Main – Die Europäische Zentralbank (EZB) will künftig höhere Inflationsraten akzeptieren. Das teilten die Währungshüter nach einer umfassenden Strategieüberprüfung am Donnerstag mit. Für den Euroraum strebe man künftig eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, hieß es. Man werde aber zumindest zeitweise auch Inflationsraten akzeptieren, die „moderat über dem Zielwert“ lägen. Bislang hatte die EZB eine Teuerungsrate „unter, aber nahe zwei Prozent“ angestrebt.

Volkswirte hatten die Formulierung wiederholt als missverständlich kritisiert. Die Formulierung verleite zu der Interpretation, zu hohe Inflationsraten* bereiteten der Notenbank mehr Sorgen als zu niedrige, hieß es.

EZB: Notenbank verschafft sich Spielraum

Nun verschafft sich die Notenbank zusätzlichen Spielraum. Die Euro-Währungshüter empfehlen zudem, künftig auch die Preise für selbstgenutzte Wohnimmobilien mit in Berechnung der Inflationsrate aufzunehmen, die für sie ein zentraler Gradmesser für ihre Geldpolitik ist. Dies sieht die EZB jedoch als längeren Prozess.

Das veränderte Inflationsziel ist ein Kernergebnis der Überprüfung der geldpolitischen Strategie, welche die seit 1. November 2019 amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde angestoßen hatte. In den vergangenen 18 Monaten ging es dabei um die Formulierung von Preisstabilität, das geldpolitische Instrumentarium und die Kommunikation der Notenbank.

EZB: Teuerungsrate liegt seit knapp einem Jahrzehnt unter wichtiger Marke

Hauptziel der Notenbank ist ein ausgewogenes Preisniveau - im Jargon der Währungshüter: Preisstabilität. Dies sieht die EZB am ehesten gewährleistet, wenn die Preise im Euroraum moderat steigen. Daher wurde schon bei Gründung der EZB im Juni 1998 ein Inflationsziel mit Abstand zur Nullmarke gewählt.

Allerdings lag die Teuerungsrate im Euroraum seit 2013 oft deutlich unter der Zwei-Prozent-Marke. Und das, obwohl die EZB seit Jahren gewaltige Summen billiges Geld in die Märkte pumpt und die Zinsen auf Rekordtief hält. Kritiker werfen der EZB daher schon lange vor, sich mit ihrem starren Inflationsziel in eine Sackgasse manövriert zu haben und fordern mehr Spielraum. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.DIGITAL (dpa/utz)