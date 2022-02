EZB setzt Referenzkurs auf 1,14 US-Dollar fest

Teilen

EZB setzt Referenzkurs auf 1,14 US-Dollar fest © Jens Büttner/dpa

Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1421 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend.

Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1408 Dollar festgesetzt. Seit dem Sprung der Gemeinschaftswährung über 1,14 US-Dollar am Donnerstag hat der Euro an Schwung verloren und konnte die Marke nur mit Mühe halten. «Fraglich ist, inwieweit der Euro noch fundamental unterstützt werden kann, denn die Zinserwartungen für die EZB sind schon weit gediehen und wurden zuletzt gedämpft», schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Letztlich habe es die EZB nicht besonders eilig, während die US-Notenbank im März die Zinswende einleiten wolle. Auf die Notwendigkeit einer weniger expansiven US-Geldpolitik würden auch die am Donnerstag anstehenden Inflationszahlen hinweisen.

Am Mittwoch stehen aus der Eurozone Daten zum deutschen Außenhandel im Fokus. Experten zufolge dürften die Exporte und vor allem die Importe im Dezember im Monatsvergleich zurückgegangen sein. (dpa)