Fachkräftemangel: „32-Stunden-Woche ist kein linker Unsinn“

Von: Lisa Mayerhofer

Industriepräsident Siegfried Russwurm sieht längere Wochenarbeitszeiten als mögliches Mittel gegen den Fachkräftemangel. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Industriepräsident Siegfried Russwurm sieht längere Wochenarbeitszeiten als mögliches Mittel gegen den Fachkräftemangel. Ein Unternehmer schlägt dagegen eine 32-Stunden-Woche als Lösung vor.

Wien/München – 41 Stunden pro Woche – so viel betrug die Arbeitszeit von Vollzeiterwerbstätigen 2019 in Deutschland laut Statistischem Bundesamt. Doch wie viel Arbeitszeit ist am besten – für Wirtschaft, Gesellschaft sowie den Einzelnen? Durch den demografischen Wandel droht Deutschland bald nicht nur ein eklatanter Fachkräftemangel, sondern auch sinkende Einkünfte der Rentenversicherung.

Arbeitszeiten: BDI-Präsident für 42-Stunden-Woche

Wirtschaftsforscher Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich deshalb für eine 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit ausgesprochen. Auch Industriepräsident Siegfried Russwurm sieht längere Wochenarbeitszeiten als mögliches Mittel gegen den zunehmenden Mangel an Arbeitskräften.

„Ich habe persönlich große Sympathie für eine optionale Erhöhung der Wochenarbeitszeit – natürlich bei vollem Lohnausgleich“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) der Funke-Mediengruppe. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, werde Deutschland viele Arbeitskräfte verlieren – und schon heute gebe es an vielen Stellen einen Mangel. „Eine 42-Stunden-Woche wäre sicherlich leichter umzusetzen als eine allgemeine Einführung der Rente mit 70“, sagte Russwurm.

Unternehmer: „Die 32-Stunden-Woche ist kein linker Unsinn, sondern kann den Fachkräftemangel lösen“

Einen ganz anderen Weg geht Thomas Meyer, Geschäftsführer der Marketing-Agentur „Büro für Interaktion“ in Wien. Er hat schon vor vier Jahren die 32-Stunden-Woche für all seine Mitarbeitenden eingeführt. Im Gespräch mit Focus Online bezeichnet er das als „logischen Schritt“. Denn: In seiner Branche gebe es einen Kampf um die besten Fachkräfte und er müsse potenzielle Bewerber von seinem Unternehmen überzeugen. Seine Angestellten erhalten trotz verminderter Arbeitszeit einen höheren Durchschnittslohn als in der Branche üblich, sagt Meyer. Mehrarbeit würde ausgeglichen.

Mit seinem Modell ist der Unternehmen laut dem Nachrichtenportal sehr zufrieden: Die Leute seien fitter und glücklicher, ein Krankenstand sei de facto kaum vorhanden. Zudem sei die Effizienz im Vergleich mit anderen Unternehmen höher. Deshalb positioniert sich Meyer im Gespräch mit Focus Online auch gegen die 42-Stunden-Argumentation von Russwurm: „Dieses Argument „Wir haben zu wenig Fachkräfte, also müssen die, die wir haben, länger arbeiten“ greift in meinen Augen zu kurz. Die Arbeitszeitverlängerung ist reine Symptombekämpfung. Es gibt genügend Studien, die zeigen, wie viele Stunden Mitarbeitende wirklich produktiv am Tag arbeiten können. Was soll da eine Arbeitszeitverlängerung bringen?“ Die 32-Stunden-Woche sei „kein linker Unsinn“, sondern könne den Fachkräftemangel sogar lösen.

Denn so könnten Österreich und Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland locken, findet Meyer: „Flexiblere Arbeitsmodelle mit weniger Wochenarbeitszeitstunden sind für mich in der heutigen Zeit ein klarer Standortvorteil, der viele gut ausgebildete Leute anlocken würde.“ Bei ihm habe sich das Angebot von kürzeren Arbeitszeiten positiv aufs Recruiting ausgewirkt: „Ich habe kaum bis keine Probleme, fähige Leute zu finden. Das Modell bietet für viele Lebensrealitäten handfeste Vorteile“, erklärt der Unternehmer dem Nachrichtenportal.