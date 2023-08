Fachkräftemangel: Einwanderung ausländischer Arbeiter steigt deutlich

Von: Amy Walker

Der demografische Wandel bereitet der deutschen Wirtschaft große Sorgen. Es müssen mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Eine neue Studie bietet da einen Hoffnungsschimmer.

Berlin – Demografischer Wandel, grüne Transformation, geopolitische Spannungen: Die Probleme der deutschen Wirtschaft sind vielfältig. Eine dieser Herausforderungen alleine hätte schon das Potenzial, die Wirtschaftsleistung des Landes in die Knie zu zwingen. Es ist also kaum überraschend, dass die Alarmsignale aus der Wirtschaft immer lauter und schriller werden.

Dennoch gibt es auch Lichtblicke. So zeigt eine neue Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, dass die Zahl der ausländischen Fachkräfte in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen ist. Das beweist: Es ist möglich, gute und qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu locken.

12,7 Prozent der Facharbeiter kommen aus dem Ausland

Konkret stieg der Ausländeranteil in MINT-Berufen zwischen 2012 und 2022 von 6,5 auf 12,7 Prozent an und trug damit laut IW-Berechnungen zu rund 16 Milliarden Euro Wertschöpfung in Deutschland bei. Ende 2022 waren 201.781 ausländische Fachkräfte in sozialversicherungspflichtigen MINT-Berufen hierzulande tätig. Davon kamen 121.810 Personen aus Drittstaaten, also nicht aus der EU oder gleichgestellten Ländern wie der Schweiz.

Die Autoren und Autorinnen der Studie haben aber auch genau nachgeschaut, wo in Deutschland die ausländischen Anteile am meisten gestiegen sind. Den größten Ausländeranteil in Ingenieurberufen gibt es Ende 2022 demnach in Starnberg: 27,4 Prozent der Ingenieure und Ingenieurinnen kommen dort aus einem anderen Land. Im Landkreis München sind es 22,6 Prozent, im Main-Taunus-Kreis (Hessen) sind es 22,3 Prozent.

Den stärksten Zuwachs gab es in den vergangenen zehn Jahren bei Fachkräften aus Indien: Heute arbeiten 27.566 Inder und Inderinnen in Deutschland, im Verglich zu 3700 vor zehn Jahren – ein Zuwachs um 635 Prozent. Auch aus Mittel- und Südamerika gab es einen kräftigen Zuwachs um 328 Prozent (9869 Fachkräfte) sowie aus Nordafrika, wo über 8000 Fachkräfte herstammen. „Gerade die Regionen Indien, Lateinamerika und Nordafrika dürften auch langfristig gute Potenziale für eine qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland bieten“, heißt es in der Studie.

Mutmaßlich wird sich dieser Trend vor allem durch die Ansiedlung von großen ausländischen Unternehmen weiter halten. Mit dem Bau eines großen Standorts in Magdeburg wird erwartet, dass Intel viele qualifizierte Fachkräfte anlockt. Aktuell beträgt der Ausländeranteil in Ingenieurberufen in Magdeburg 4,7 Prozent. Ähnliches könnte man auch von der Region um Dresden erwarten, wo sich der Chiphersteller TSMC ansiedeln will.

Willkommenskultur in Deutschland dringend nötig

Deutschland hat aber auch großen Nachholbedarf, was die Eingliederung von ausländischen Fachkräften betrifft. So hat eine Studie von Expat Insider im August 2023 gezeigt, dass Deutschland zu den am schlechtesten bewerteten Zielen für Ausländer und Ausländerinnen gehört. Ausländische Fachkräfte in Deutschland gehören den Autoren dieser Studie zufolge zu den „unglücklichsten und einsamsten der Welt“. Als Gründe für das schlechte internationale Ranking wurden schlechte digitale Infrastruktur, hohe Sprachbarriere und komplizierte Bürokratie genannt. Auch die angespannte Wohnungslage belastet ausländische Fachkräfte enorm.

Deutschland ist dringend auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. © Rupert Oberhäuser/Imago

Auf diese Schwierigkeiten gehen auch die Autoren der IW-Studie ein: „Um die Zuwanderung nach Deutschland zu erhöhen, sollten die Chancen des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes genutzt werden. Besonders wichtig ist es dabei, bürokratische Prozesse zu verbessern und mehr Personalressourcen in Ausländerämtern und Botschaften zu schaffen und diese weiter zu qualifizieren.“ Es sollten auch mehr Möglichkeiten zur Begleitung und Unterstützung von Ausländern und Ausländerinnen in Deutschland geschaffen werden, heißt es weiter.