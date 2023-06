Faeser: Brauchen „höhere Sensibilität gegenüber Gewalt an Frauen“

Nancy Faeser © Sven Simon/IMAGO

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dringt darauf, sich mehr gegen Gewalt an Frauen einzusetzen.

Berlin in Deutschland - „Wir brauchen eine höhere Sensibilität gegenüber Gewalt an Frauen“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Die Devise müsse „Null Toleranz“ lauten. Außerdem müsse das Thema „überall in Bildung und Erziehung eine wichtige Rolle spielen“, fügte Faeser hinzu.

Gewalt fange nicht erst mit tätlichen Übergriffen an oder wenn jemand ernsthaft verletzt werde, mahnte die Ministerin „Gewalt ist es auch, wenn Frauen von ihren Partnern bedroht werden. Wenn sie genötigt werden, etwas zu tun, das sie nicht wollen. Oder wenn Frauen von ihren Ex-Partnern gestalkt werden.“



Es sei sehr wichtig, mehr Frauen zu ermutigen, Taten zur Anzeige zu bringen, sagte Faeser weiter. Nur dann könnten Gewalttaten von der Polizei konsequent verfolgt werden. „Das geht nur durch Hinsehen, Zuhören und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen.“

„In Polizei und Justiz ist es wichtig, in der Aus- und Weiterbildung stark für dieses große gesellschaftliche Problem und seine strukturellen Ursachen zu sensibilisieren“, sagte Faeser außerdem. „Wir brauchen zudem flächendeckend bei der Polizei spezielle Ansprechstellen für gewaltbetroffene Frauen, mit besonders geschultem Personal.“ cne/pw