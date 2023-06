Faeser will generelles Messerverbot in Zügen und öffentlichem Nahverkehr

Nancy Faeser © Sven Simon/IMAGO

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will das Mitführen von Messern in Zügen und Bussen verbieten lassen.

Berlin in Deutschland - Sie werde in der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz „ein generelles Messerverbot in Zügen und im gesamten öffentlichen Nahverkehr vorschlagen“, sagte Faeser der „Bild am Sonntag“. Sie sei für ein Verbot, „damit strikter kontrolliert und schlimme Gewalttaten verhindert werden können“.

Kontrolliert werden soll das Messerverbot von der Bundespolizei und den Länderpolizeien, wie Faeser weiter sagte. „Die Bundespolizei kann die stichpunktartigen Kontrollen an Bahnhöfen erhöhen“, sagte die Ministerin. Genauso sollten die Länder mit ihren Polizeien handeln. „Wer gegen das Waffenrecht verstößt, begeht eine Straftat, die streng geahndet werden kann“, betonte Faeser. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten von Mittwoch bis Freitag in Berlin. cha/bfi