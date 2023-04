Faeser zieht Messerverbot in Bus und Bahn in Betracht

Nancy Faeser © Bernd Elmenthaler/IMAGO

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, erwägt ein Messerverbot in Bus und Bahn.

Berlin in Deutschland - „Wir sollten (...) über Messerverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln - in Bus und Bahn - nachdenken“, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). „Wer mit dem Flugzeug reist, darf ja auch kein Messer mitnehmen“, fügte sie hinzu. „Gewalttäter können mit Messern Furchtbares anrichten“, sagte Faeser und wies darauf hin, dass Messer fast überall im Alltag verfügbar sind. „Schon mit einem Küchenmesser kann man Menschen sehr schwer verletzen“, sagte die Ministerin.

Ein wirksames Mittel könnten laut Faeser auch „Waffenverbotszonen an bestimmten Orten“ sein, dann seien viel strengere Kontrollen möglich. „Wichtig sind mehr Sicherheitskräfte, gerade im Nahverkehr, und mehr Polizei auf bestimmten Plätzen“, sagte Faeser und appellierte an die Länder, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Forderungen nach einer Herabsetzung der Strafmündigkeit wies Faeser zurück. „Kriminologen und Psychologen haben (...) aus gutem Grund empfohlen, die Strafmündigkeit bei 14 Jahren zu belassen“, sagte sie. „Für Jüngere gilt das Jugendhilferecht, das Maßnahmen bis zur geschlossenen Unterbringung ermöglicht.“



Laut polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre, die unter Tatverdacht geraten sind, im vergangenen Jahr um 39 Prozent gestiegen. Die Zahl der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren unter Tatverdacht befindet sich aktuell auf einem Höchststand. Erst im März hatte ein Fall im nordrhein-westfälischen Freudenberg, bei dem eine Zwölfjährige von zwei nahezu gleichaltrigen Mädchen erstochen worden war, für Fassungslosigkeit gesorgt. kbh

Bundesregierung erhöht nach Unpünktlichkeits-Rekord Druck auf Deutsche Bahn

Angesichts von Entschädigungszahlungen in Rekordhöhe an Bahnkunden aufgrund von Zugverspätungen fordert die Bundesregierung von der Deutschen Bahn mehr Pünktlichkeit im Fernverkehr. „Wir erwarten, dass sich diese Werte verbessern, das haben wir dem Top-Management der Bahn auch sehr deutlich kommuniziert“, sagte Verkehrsstaatsekretär Michael Theurer (FDP) der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstag). „Die Bahn hatte 2022 die schlechtesten Pünktlichkeitswerte seit einem Jahrzehnt“, kritisierte der FDP-Politiker.



„Ungeplante Ausfälle von Signaltechnik, Oberleitungen oder Stellwerken sind mittlerweile so häufig, dass die Netzbetreiber nur noch mit Trouble Shooting beschäftigt sind“, sagte der Staatsekretär.



Theurer fordert eine „Generalsanierung des Kernnetzes“. „Das allein sind 3500 Kilometer Schienen“, betonte er. Die vorhandenen finanziellen Mittel müssten nun schnell in Baustellen fließen, mahnte er mit Blick auf die von Koalition angekündigten zusätzlichen 45 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes bis zum Jahr 2027, die zum Teil durch eine Erhöhung der Lkw-Maut finanziert werden soll.



„Mit dem Beschluss des Koalitionsausschusses wollen wir viele Milliarden Euro zusätzlich in die Bahn stecken, um das aufzuholen, was in den vergangenen Jahrzehnten versäumt worden ist“, sagte Theurer. Dies sei ein wirklicher Durchbruch für die Bahn. „Aber das Beispiel der Bundeswehr zeigt, dass es mit einem großen Budget allein nicht getan ist“, warnte Theurer. „Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld auch schnell genutzt wird, indem wir Verfahren beim Ausbau und der Sanierung des Schienennetzes beschleunigen und Schienenprojekte priorisieren“. Insgesamt will die Deutsche Bahn bis zum Jahr 2030 ein 9400 Kilometer langes Hochleistungsnetz aufbauen.



Für 2022 zahlte die Bahn 92,7 Millionen Euro Entschädigungen wegen unpünktlicher Züge an Fahrgäste, nur zwei von drei Fernzügen erreichten fahrplanmäßig ihre Ziele. Die Pünktlichkeit sank im Fernverkehr von 75,2 Prozent im Jahr 2021 auf nur noch 65,2 Prozent in 2022. kbh