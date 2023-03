Fahrer-Mangel im Nahverkehr

ÖPNV (Symbolbild) © Julien Becker/IMAGO

Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fehlen Nachwuchskräfte.

Wiesbaden in Deutschland - Von den derzeit rund 137.000 Menschen in diesem Beruf dürfte „ein erheblicher Teil“ in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag erklärte. Nachwuchskräfte aber fehlen.

2021 war laut Statistik gut ein Drittel (36 Prozent) der Fahrer von Bussen und Straßenbahnen 55 Jahre oder älter. Der Anteil dieser Altersgruppe lag damit deutlich höher als bei den Erwerbstätigen insgesamt mit 25 Prozent.



Der Anteil junger Menschen unter 35 Jahren bei den Fahrerinnen und Fahrern im ÖPNV betrug laut Statistik nur 13 Prozent - bei den Erwerbstätigen insgesamt lag dieser Anteil bei 30 Prozent. Auch Frauen sitzen selten am Steuer: Hier betrug der Anteil 14 Prozent, bei den Erwerbstätigen insgesamt hingegen bei 47 Prozent.

Überdurchschnittlich oft sind Fahrerinnen und Fahrer im ÖPNV aber Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Ihr Anteil betrug 22 Prozent, bei den Erwerbstätigen insgesamt in Deutschland liegt er bei knapp 13 Prozent. ilo/kas

Gewerkschaft: „Streikgefahr im Schienenverkehr ist real“

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn (DB) hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erneut mit einem Warnstreik gedroht. „Die Streikgefahr im Schienenverkehr ist real“, erklärte die EVG am Donnerstag. Sie will sich am Mittag zusammen mit der Gewerkschaft Verdi zu den aktuellen Tarifverhandlungen äußern - Medienberichten zufolge planen beide einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik im Verkehrsbereich am kommenden Montag.



Die EVG wies am Donnerstag den Vorwurf der DB zurück, sie wolle nicht ernsthaft verhandeln. Sie hatte nach zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis den Vorschlag abgelehnt, „zeitnah“ weiter zu verhandeln. „Wer glaubt, dass wir auf Abruf parat stehen, wenn die DB AG anruft, irrt sich gewaltig - noch dazu, wenn es weiterhin keine Gesprächsgrundlage gibt“, erklärte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. „Maßgeblich Verantwortung“ für einen Warnstreik im Schienenverkehr trage die DB.



Die EVG verhandelt aktuell mit insgesamt bundesweit 50 Bahn- und Busunternehmen über einen neuen Tarifvertrag. Die Gespräche mit der DB bildeten den Auftakt. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro als „soziale Komponente“. Einmalzahlungen lehnt die EVG als nicht nachhaltig ab. Außerdem fordert die Gewerkschaft einen sofortigen gesetzlichen Mindestlohn als Basis, auf dem die Forderungen aufsetzen.



Die DB bot in der zweiten Runde insgesamt fünf Prozent mehr Lohn in zwei Schritten - zum 1. Dezember dieses Jahres soll es drei Prozent geben und zum 1. August kommenden Jahres noch einmal zwei Prozent. Außerdem schlug der Konzern Inflationsausgleichsprämien von insgesamt 2500 Euro vor, 1000 Euro Anfang Mai und 1500 Euro Anfang Januar kommenden Jahres. Zudem will der Konzern einen tariflichen Bahn-Mindestlohn von 13 Euro einführen. Nächster regulärer Termin für Tarifverhandlungen für 180.000 Beschäftigte bei der DB ist der 24. und 25. April. ilo/hcy