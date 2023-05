Fahrgastrechte bei Nutzung des Deutschlandtickets werden eingeschränkt

Deutschlandticket © Piero Nigro/IMAGO

Beim 49-Euro-Ticket werden die Fahrgastrechte bei Verspätungen oder Zugausfällen eingeschränkt.

Berlin in Deutschland - Der Bundesrat stimmte am Freitag einer Vorlage des Bundesverkehrsministeriums zur Änderung der Eisenbahn-Verkehrsverordnung zu. Demnach wird das 49-Euro-Ticket als „Ticket mit erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt“ eingestuft. Für solche Tickets gelten Ansprüche auf Schadensersatz oder das Recht, bei Störungen höherwertige Züge zu nutzen, nicht.

Ein Antrag, diesen Passus zu streichen, erhielt in der Bundesratssitzung keine Mehrheit. Neben der Regelung zum Deutschlandticket werden mit der Verordnung Vorgaben der EU umgesetzt, die teilweise ebenfalls Fahrgastrechte begrenzen. So werden Fälle höherer Gewalt - etwa Unwetter oder Naturkatastrophen - von Schadenersatzansprüchen ausgenommen, so wie dies auch im Flugverkehr der Fall ist. Erschwert wird damit allerdings auch der Nachweis solcher Ansprüche. Verspätungen und Ausfälle wegen Streiks gelten jedoch nicht als höhere Gewalt. bk/ilo