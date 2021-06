Faiq Bolkiah: Reichster Fußballspieler der Welt ab Juli ohne Verein

Neffe des Sultans von Brunei

Der Neffe des Sultans von Brunei stand bei der Jugendmannschaft von Chelsea unter Vertrag, sein aktueller Vertrag bei CS Marítimo läuft am 30. Juni aus – dann ist der reichste Fußballer der Welt vereinslos.

München - Der Name des reichsten Fußballspielers der Welt lautet nicht Cristiano Ronaldo* oder Lionel Messi*, sondern Faiq Bolkiah. Sein enormes Vermögen hat er sich nicht durch pures Talent erspielt, sondern wird es erben: Er ist der Sohn des Prinzen von Brunei und der Neffe des Sultans Hassanal Bolkiah, dem Staatsoberhaupt des kleinen Landes Brunei in Südostasien.

Faiq Bolkiah: Marktwert von 200.000 Euro

Ronaldo und Messi kommen zusammen in etwa auf ein Vermögen von 1,4 Milliarden Euro. Beide haben sich ihr Geld selbst erarbeitet. Faiq Bolkiah soll Berichten des Business Insider zufolge über ein Vermögen von 15 Milliarden Euro verfügen. Sein Onkel, der Sultan von Brunei, soll 20 Milliarden US-Dollar besitzen, wie Sport1 berichtet. In Brunei ist Faiq Bolkiah nicht nur wegen seiner Herkunft ein Superstar: Der Rechtsaußen spielt seit seinem 18. Lebensjahr in der Nationalmannschaft des Landes und wurde wenig später ihr Kapitän. Fünfmal kickte Bolkiah auch in der UEFA Youth League. Seine Fußballkarriere begann in den Jugendmannschaften von Southampton und Chelsea, dann kam er in die U18 Auswahl von Chelsea, danach in die U18 und U23 von Leicester. Zuletzt spielte er beim CS Marítimo, einem portugiesischen Verein der 1. Liga. CS Marítimo ist ausgerechnet in Cristiano Ronaldos Heimatstadt Funchal auf Madeira beheimatet. Ronaldo selbst spielte nie für den Verein, soll aber Ehrenmitglied geworden sein.

Faiq Bolkiahs Vermögen mag hoch sein, doch sein Marktwert ist es nicht unbedingt: Die Seite Transfermarkt gibt seinen Marktwert mit 200.00 Euro an. Zum Vergleich: Fußball-Star Cristiano Ronaldo wird mit 45 Millionen Euro und Lionel Messi mit 80 Millionen Euro gelistet. Den höchsten Marktwert hat demnach aktuell der Mittelstürmer Kylian Mbappé mit 160 Millionen Euro.

Fuhrpark mit 5.000 Autos: So geben die Bolkiahs ihr Geld aus

Die Familie von Bolkiah ist nicht für ihre Bescheidenheit bekannt. Der Onkel Hassanal Bolkiah gibt Medienberichten zufolge rund 35 Millionen Euro pro Monat für Luxusgüter wie Uhren oder Autos aus. Sein Fuhrpark soll der größte der Welt sein. Insider schätzen, dass der Herrscher von Brunei über 5.000 Autos besitzt. Das Online-Magain Hotcars spricht sogar von 7.000 Luxus- und Sportwagen. Zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 1996 ließ der Sultan von Brunei Michael Jackson einfliegen, die Gage betrug 12,5 Millionen US-Dollar. In den internationalen Nachrichten war Hassanal Bolkiah allerdings vor allem, da er in seinem Land Homosexualität unter Todesstrafe stellte und damit internationale Proteste hervorrief. Mehr dazu im Video:

Faiq Bolkiah jedenfalls hat eine echte Leidenschaft für Fußball, denn Geld ist kein Anreiz für ihn. „Meine Eltern haben mich immer unterstützt, um meinen Traum, Fußballer zu werden, zu verwirklichen“, zitiert Business Insider den Fußballer. „Sie haben mich in meiner Kindheit sowohl psychisch als auch physisch hart trainiert, daher muss ich sagen, dass sie meine Vorbilder sind.“ Der Fußballer präsentiert sich auf Instagram in Anbetracht seines Reichtums vergleichsweise bescheiden: Neben Bildern von einem Treffen mit der Queen im schicken Anzug postet der Sportler auch Aufnahmen im Trikot oder einfach in Jogginghose.

Wie es mit seiner Fußballkarriere ab dem 1. Juli weitergeht, ist derzeit noch unklar. Immerhin muss sich Bolkiah keine Gedanken um seine Finanzen machen. *tz ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA